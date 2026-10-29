Putin sobre la posibilidad de una guerra con Europa: «Estamos preparados, pero no la queremos»

«Si otros desean prepararse para ella, es su elección; no obstante, no han logrado su objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia», aseveró el mandatario ruso

El líder ruso pronosticó que «no habría ganadores en absoluto» si la escalada llega demasiado lejos. «Que nadie lo olvide», remarcó.

Vladímir Putin se pronunció este jueves sobre la conversación telefónica que mantuvo esta semana con los líderes de Noruega y Finlandia, aseverando que Rusia siempre apoya «cualquier medida encaminada a restablecer relaciones plenas e integrales con las naciones europeas».

Así lo declaró en una rueda de prensa conjunta con su homólogo burundés y presidente de la Unión Africana, Évariste Ndayishimiye, durante la segunda jornada de la III Cumbre Rusia-África, que se celebra en Moscú.

No obstante, afirmó que, en cuanto a lo que se diga sobre supuestos preparativos para una guerra en 2030, «estamos preparados, pero no queremos ninguna guerra con Europa».

«Que nadie lo olvide»

«Si otros desean prepararse para ella, es su elección; no obstante, no han logrado su objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia», continuó y enfatizó que es «sumamente improbable» que este escenario sea posible para el 2030.

Al mismo tiempo, el líder ruso pronosticó que «no habría ganadores en absoluto» si la escalada llega demasiado lejos. «Que nadie lo olvide», remarcó.

La supuesta «amenaza rusa»

Europa sigue presentando a Rusia como una supuesta amenaza, a pesar de que Moscú ha dicho en repetidas ocasiones que no planea atacarla. Durante la sesión plenaria del Club Valdái el 1 de octubre, Putin volvió a reiterar: «No tenemos intención de atacar a nadie, ni en 2029, ni en 2030, ni en 2050». Asimismo, explicó que las razones de «la constante escalada de tensión por parte de muchos países europeos» en cuanto a la supuesta ‘amenaza rusa’ radican en «un grave deterioro de la situación económica y la política interna en estos países».

En ocasiones anteriores, el mandatario ruso ya había reiterado que las élites gobernantes europeas están sumidas en la histeria de que «la guerra con los rusos está a la vuelta de la esquina». «Es imposible creérselo, aunque intentan convencer a su propia gente», agregó.

A su vez, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, ha denunciado que este tipo de declaraciones de los líderes occidentales demuestran que se están preparando «seriamente» para una guerra contra Rusia. El objetivo de infligir una derrota estratégica a Moscú sigue presente en las mentes y los planes de los líderes europeos, expresó.

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