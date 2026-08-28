Queda restablecido el Sistema Eléctrico Nacional en todo el país

En horas de la tarde de este jueves, una oscilación registrada en las líneas de transmisión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) provocó la salida automática de tres importantes unidades generadoras: la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez «Felton», la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo

Las provincias de la región oriental de Cuba ya están conectadas al SEN. (Foto: Archivo Cubadebate)

El Sistema Eléctrico Nacional quedó restablecido en la noche de este jueves, según informó la Unión Eléctrica en sus redes sociales pasadas las 10 pm.

En la tarde, una oscilación en las líneas de transmisión dejó fuera de servicio varias unidades generadoras y provocó la desconexión de las provincias orientales.

Pasadas las 6.00 pm entró en línea la CTE Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton; poco después se reportaba desde Camagüey que el bloque 6 de la CTE 10 de Octubre se encontraba en proceso de arranque, con caldera encendida y subiendo parámetros para comenzar a rodar la turbina y sincronizar en poco tiempo al SEN.