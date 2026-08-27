Unión Eléctrica: Oscilación provoca desconexión parcial en el oriente del país

Debido a la falla quedaron desconectadas del Sistema Electroenergético Nacional las provincias de la región oriental, desde Holguín hasta Guantánamo

La Unidad 6 de la Central Termoeléctrica 10 de Octubre, del municipio de Nuevitas, fue una de las que quedó fuera de servicio. (Foto: ACN)

El Despacho Nacional de Carga reportó este jueves una avería extrema, que provocó la desconexión parcial del SEN en región oriental.

Según la información difundida por Bernardo Espinosa en Facebook, se activaron acciones inmediatas para mantener la vitalidad del Sistema en Centro y Occidente, mientras se investigan las causas del evento.

La avería está asociada a una oscilación en las líneas de transmisión, que ha dejado fuera de servicio varias unidades generadoras:

Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez «Felton».

Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre.

Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

Debido a esto quedan desconectadas del Sistema Electroenergético Nacional las provincias de la región oriental, desde Holguín hasta Guantánamo.