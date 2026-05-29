Raúl Castro, líder de la Revolución cubana: 15 razones para entenderlo

En la clausura del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) el 19 de abril de 2021, el Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez ofreció una serie de argumentos que acuñan la condición de Raúl como líder de la Revolución cubana

Raúl y Díaz-Canel durante el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 19 de abril de 2021. (Foto: Granma)

Nacido el 3 de junio de 1931 en el batey de Birán, Holguín, en la antigua provincia de Oriente, el General de Ejército Raúl Castro Ruz integró la Generación del Centenario del Apóstol, y desde su ingreso a la Universidad de La Habana, a inicios de los años 50 del pasado siglo, dio muestras de su alma mambisa y rebelde.

Seleccionado para participar en las acciones del 26 de julio de 1953, específicamente en la toma del Palacio de Justicia, en Santiago de Cuba, en apoyo al asalto al cuartel Moncada, Raúl acudió como soldado y no vaciló en asumir el liderazgo del grupo por las circunstancias del desarrollo del combate.

Precisamente, en la clausura del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el 19 de abril de 2021, el Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofreció una serie razones que acuñan la condición de Raúl como líder de la Revolución cubana.

Hoy, cuando la administración de Donald Trump intenta desacreditar la figura de Raúl, al acusarlo del derribo de las dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996 en el espacio aéreo cubano, Escambray retoma algunos argumentos brindados por Díaz-Canel que realzan la trayectoria del General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien preparó, condujo y lideró el proceso de continuidad generacional en la dirección del Partido, el Estado y el Gobierno a nivel de país.

1.- Raúl, el mejor discípulo de Fidel, ha aportado innumerables valores a la ética revolucionaria, a la labor partidista y al perfeccionamiento del gobierno.

2.- Debutó en la política como el abanderado de un grupo de jóvenes universitarios que en abril de 1952 enterraron simbólicamente la Constitución del 40, humillada por el golpe de Estado del 10 de marzo; en enero de 1953 fue uno de los fundadores de la Marcha de las Antorchas, y en marzo del mismo año acudió a la Conferencia Internacional sobre los Derechos de la Juventud y a la preparación del Cuarto Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.

3.- Se convirtió en uno de los asaltantes al Moncada, donde se hizo jefe en el combate; luego cumplió prisión en Isla de Pinos, participó en la preparación de la lucha contra la tiranía de Batista durante el exilio en México, desembarcó en el Granma, se reencontró con Fidel en Cinco Palmas, emprendió la contienda en la Sierra Maestra; por méritos y valor fue ascendido a comandante, y de ejemplar manera fundó el II Frente Oriental Frank País.

4.- Como jefe militar del II Frente Oriental, en plena guerra de liberación, desarrolló experiencias organizativas y de gobierno en bien de la población, que serían después multiplicadas en todo el país al triunfo revolucionario.

5.- Dirigió durante casi medio siglo el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuyo aporte a la independencia de Angola, de Namibia y al fin del apartheid fueron decisivos. Al mismo tiempo, propició que se alcanzaran resultados relevantes en la preparación del país para la defensa y en el desarrollo de la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo. Bajo su mando, las Fuerzas Armadas Revolucionarias se convirtieron en el más disciplinado y eficiente órgano de la administración del Estado; se desarrollaron experiencias que posteriormente sirvieron al país, como el Perfeccionamiento Empresarial, con valiosos conceptos de la administración, la sostenibilidad, la eficiencia y el control, del cual nació el Sistema Empresarial de las FAR que ha alcanzado notables resultados que tributan a la economía del país.

6.- Como dirigente político, ha promovido el debate para el perfeccionamiento de la labor partidista; ha exigido siempre un fuerte vínculo con el pueblo, con el oído pegado a la tierra. A él debemos frases y decisiones determinantes en momentos cruciales para el país, como aquella advertencia de que los “frijoles son tan importantes como los cañones” y el emblemático “Sí se puede”, que levantó los ánimos nacionales en el momento más oscuro del periodo especial.

7.- Su legado de resistencia ante las amenazas y agresiones y en la búsqueda del perfeccionamiento de nuestra sociedad es paradigmático.

8.- Asumió la dirección del país en una difícil coyuntura económica y social. En su dimensión de estadista, forjando consenso, ha encabezado, impulsado y estimulado profundos y necesarios cambios estructurales y conceptuales como parte del proceso de perfeccionamiento y actualización del modelo económico y social cubano.

9.- Fue capaz de lograr la renegociación de una enorme deuda defendiendo con honestidad y respeto la palabra empeñada y el principio de que la nación honraría sus compromisos con los acreedores, lo cual fortaleció la confianza hacia Cuba.

10.- Con sabiduría condujo el debate que culminó en una trascendental actualización de la Ley Migratoria, impulsó transformaciones en el sector agropecuario, promovió sin prejuicios la ampliación de las formas de gestión del sector no estatal de la economía, la aprobación de una nueva Ley de Inversión Extranjera, la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la eliminación de trabas para el fortalecimiento de la empresa estatal cubana, las inversiones en el sector turístico, el programa de informatización de la sociedad y el mantenimiento y perfeccionamiento, hasta donde ha sido posible, de nuestras conquistas sociales.

11.- Raúl logró la liberación de nuestros Cinco Héroes, cumpliéndose así la promesa de Fidel de que volverían.

12.- Con firmeza, dignidad y temple, dirigió personalmente el proceso de conversaciones y negociaciones que tuvieron como fin el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

13.- Sus indudables cualidades como estadista, como defensor de la integración latinoamericana, distinguieron de manera especial el período de Cuba en la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Su legado más importante, la defensa de la unidad dentro de la diversidad, condujo a la declaración de la región como Zona de Paz y contribuyó de manera decisiva a las conversaciones para la paz en Colombia.

14.- Ha defendido, como nadie, los derechos de los países caribeños, en particular los de Haití, en los foros internacionales. En la Cumbre de Las Américas en Panamá recordó la verdadera historia de Nuestra América.

15.- Estas realizaciones las condujo mientras enfrentaba la enfermedad y la muerte de su amada compañera de vida y de luchas, nuestra extraordinaria Vilma, con quien compartió la pasión por la Revolución y fundó una hermosa familia. También sufrió en ese período la enfermedad y el fallecimiento de su principal referente en la vida revolucionaria, además de su jefe y hermano, el compañero Fidel, a quien ha sido leal hasta las últimas consecuencias. Al dolor humano, antepuso el valor revolucionario y el sentido del deber.