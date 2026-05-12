Reajusta Cuba precio fijo de los combustibles en divisas a partir del 15 de mayo

Foto: Vicente Brito/ Escambray

El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba informó que, a partir del próximo viernes 15 de mayo a las 00:00 horas, los precios de venta en divisas de los combustibles dejarán de ser fijos y únicos en todo el país, y se actualizarán al alza o a la baja según los costos reales de cada operación específica.

La medida responde al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos, agravado por las órdenes ejecutivas del 29 de enero y el 1ro. de mayo de 2026 del presidente Donald Trump. Esta situación ha provocado una drástica disminución de los suministros de combustibles, sumada a un escenario internacional encarecido por guerras y tensiones geopolíticas.

Según la entidad, las amenazas y la coacción han impedido el atraque de barcos y la venta de proveedores, lo que encarece los pocos combustibles que logran llegar a la isla. En consecuencia, coexistirán diferentes precios minoristas en las estaciones de servicio, determinados por factores como el proveedor, el costo de los fletes, la ruta de suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional.

Hasta ahora, Cuba había mantenido un precio fijo como política de protección ante la inestabilidad del mercado, pero el gobierno señaló que esa política ya no es económicamente sostenible en las condiciones actuales. El país reiteró su derecho irrenunciable a importar combustibles para garantizar el desarrollo económico, social y el bienestar de su pueblo.