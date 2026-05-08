Cancillería cubana rechaza orden ejecutiva de Estados Unidos

La Orden Ejecutiva del Primero de mayo y las medidas de bloqueo anunciadas hoy incrementan el daño a la población cubana y refuerzan la amenaza de agresión

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó en los términos más enérgicos la Orden Ejecutiva emitida el 1 de mayo por la Casa Blanca que recrudece el bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla.

En un comunicado, la cancillería de la nación caribeña condena además la decisión del Departamento del Tesoro de este jueves que añadió a las entidades cubanas Gaesa y MoaNickel S.A. a la Lista de Nacionales Especialmente Designados, siendo esta la primera medida coercitiva derivada de la anterior medida hostil.

Según el mensaje, se está ante un acto de agresión económica despiadada, que multiplica los efectos extraterritoriales del bloqueo, con la potencial aplicación de sanciones secundarias contra empresas, bancos y entidades extranjeras, incluso si sus negocios en los Estados Unidos no tienen relación con Cuba.

La medida, agrega el pronunciamiento, obstaculizará aún más el funcionamiento de la economía nacional que ya enfrenta, desde el pasado 29 de enero de 2026, los efectos nefastos del bloqueo petrolero impuesto en esa fecha y que paralizó las exportaciones de combustibles al país.

Para el Minrex, de acuerdo con ese texto, actuando como gendarme mundial y en franca violación del Derecho Internacional y las normas elementales del libre comercio de bienes y servicios, se ataca de manera explícita, descarnada y directa la facultad soberana de todos los Estados que tienen o deseen mantener relaciones económicas, comerciales y financieras con Cuba.

En particular, menciona que las más altas autoridades estadounidenses, en particular el Secretario de Estado, Marco Rubio, tratan de imponer a la comunidad internacional, por la vía del chantaje y la intimidación, que se someta y acate el bloqueo.

Ningún país queda exento de esta amenaza de extender el genocidio contra el pueblo cubano, intentando forzar el aislamiento de Cuba del escenario económico y financiero internacional, subraya el documento.

En ese sentido, alerta que esta agresión contra la economía y el pueblo cubano solo lograría el efecto destructivo que se propone si las naciones soberanas e independientes se dejan amedrentar e intimidar por el gobierno de Estados Unidos.

El texto recuerda que la comunidad internacional se opone y condena, históricamente, el genocidio que se comete contra el pueblo de Cuba por el gobierno de los Estados Unidos y que dura casi siete décadas.

Al respecto, denuncia el carácter criminal de estas medidas de agresión dirigidas a rendir por hambre y desesperación a toda la población cubana y a tratar de generar una catástrofe social, económica y política a escala nacional.

Además, repudia la intención del gobierno de los Estados Unidos de construir un escenario de crisis humanitaria para justificar acciones más peligrosas, incluida una agresión militar contra la mayor de las Antillas.

«Cuba continuará denunciando el bloqueo. De la misma manera, instamos a la comunidad internacional a enfrentar esta arremetida que constituye una peligrosa escalada en el afán estadounidense por ejercer dominación y por controlar los destinos de Cuba, que transgrede la independencia y soberanía de todos los Estados», remarca el comunicado.