Rechaza EEUU pronunciamiento de Flávio Bolsonaro, asegura medio brasileño

Según el portal ICL Notícias, Washington comunicó a aliados del político que no respaldaría iniciativas destinadas a invalidar el resultado de las elecciones presidenciales, en las que venció el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva

Trump ha recibido críticas de legisladores demócratas por la entrada de Flávio en territorio estadounidense.

La Casa Blanca habría rechazado la iniciativa del senador brasileño Flávio Bolsonaro de proclamarse presidente electo y le habría recomendado reducir su exposición pública, según una información publicada este jueves por el portal ICL Notícias.

De acuerdo con el medio brasileño, que cita fuentes del Gobierno estadounidense y de inteligencia, Washington comunicó a aliados del político que no respaldaría iniciativas destinadas a invalidar el resultado de las elecciones presidenciales, en las que venció el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La publicación señala que la administración de Donald Trump expresó inconformidad con el tono de una carta difundida por Flávio, en la cual se presentó inicialmente como el “verdadero presidente electo de Brasil”, pese a su derrota en las urnas.

Según ICL Notícias, las autoridades estadounidenses recomendaron al senador mantener un perfil discreto y evitar acciones que vincularan a Washington con la impugnación del proceso electoral brasileño, en vísperas de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

La información agrega que la Casa Blanca consideró que involucrarse en la disputa brasileña podría generar costos políticos adicionales para Trump, quien ha recibido críticas de legisladores demócratas por la entrada de Flávio en territorio estadounidense.

El senador modificó posteriormente el texto de su carta y sustituyó la expresión “verdadero presidente electo” por “líder de Brasil”, un cambio que ICL Notícias atribuye al malestar de Washington, aunque señala que sus fuentes no pudieron confirmar si la reacción estadounidense determinó directamente esa modificación.

Otros medios brasileños también informaron sobre el supuesto descontento de funcionarios estadounidenses con la formulación inicial del documento.

El portal UOL, que citó fuentes diplomáticas, reportó que representantes de la administración Trump presionaron para retirar la referencia a presidente electo, por considerar que podía perjudicar las relaciones bilaterales.

Por su parte, Trump afirmó que no pretendía involucrarse en la disputa sobre el resultado electoral, aunque calificó de vergonzosos los comicios brasileños. El mandatario estadounidense dijo que conversaría con Lula, sin reconocer a Flávio como ganador de la votación.

La presencia del senador en Estados Unidos también generó cuestionamientos de legisladores demócratas, quienes pidieron explicaciones sobre las condiciones de su entrada al país y compararon el trato recibido con las restricciones migratorias aplicadas a solicitantes de asilo.

Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos después de perder la segunda vuelta presidencial el pasado domingo frente a Lula, quien obtuvo una ventaja superior a 4,4 millones de votos.

La salida del senador ocurrió después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenara la entrega de sus pasaportes y le prohibiera abandonar Brasil, en medio de investigaciones que lo involucran, tras lo cual Flávio no cumplió el plazo fijado y la Policía Federal canceló sus documentos.