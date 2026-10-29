Sheinbaum despide a Cuauhtémoc Cárdenas, referente de la izquierda en México

Sheinbaum sostuvo que, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales

La jefa del Ejecutivo afirmó que Cárdenas dejó un legado de “congruencia y mucha dignidad”. (Foto: PL)

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió este jueves al Panteón Francés, en esta capital, para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas, el símbolo de la izquierda mexicana que falleció este miércoles a los 92 años de edad.

Según reportó el diario La Jornada, la mandataria llegó al mausoleo poco antes de la 12:30 hora local y se retiró aproximadamente 40 minutos después.

La jefa del Ejecutivo afirmó que Cárdenas dejó un legado de “congruencia y mucha dignidad”.

Otras autoridades presentes en el lugar fueron la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien adelantó que el 5 de diciembre habrá un homenaje al ingeniero en la capital.

En un mensaje en la red social X, Sheinbaum lamentó anoche la muerte de Cárdenas, “un hombre de principios firmes, que transformó la vida política”.

Calificó de fundamental su papel en la historia contemporánea de México y recordó que, en 1988, abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de ciudadanos.

“Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática”, dijo en alusión a la contienda ganada oficialmente por Carlos Salinas de Gortari y tildada de fraudulenta tras la polémica interrupción del sistema informático.

Sheinbaum sostuvo que, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), Cuauhtémoc supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

Luego de conocerse su deceso, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) expresó igualmente su pesar.

“Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, subrayó al definirlo como el precursor del movimiento democrático en la historia reciente del país.

Mediante comunicados o en mensajes compartidos en redes sociales, diputados, senadores, representantes de partidos políticos y líderes sindicales, así como titulares de instituciones y casas de altos estudios lamentaron el fallecimiento y destacaron el legado de Cárdenas.

Los reconocimientos a su trayectoria llegaron también desde otras naciones del mundo, como Cuba y Brasil.

Cárdenas, quien murió de cáncer, fue tres veces candidato a la Presidencia (1988, 1994 y 2000); fundador del Partido de la Revolución Democrática (1989) y primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido democráticamente (1997).