Regresa la venta de pasajes para ómnibus nacionales

El Ministerio del Transporte de Cuba anunció que se elimina el actual procedimiento de anotaciones para viajar desde las provincias hasta la capital del país

en nuestra provincia solo se efectuará la venta en el municipio cabecera. (Foto: Facebook)

El Ministerio del Transporte de la República de Cuba anunció que, a partir de este lunes 10 de agosto, se eliminó el actual procedimiento de anotaciones de solicitud de viajar desde las cabeceras provinciales hasta la capital del país con el servicio de Ómnibus Nacionales.

De esta manera los pasajes se comercializarán nuevamente por la agencia Viajero. José Lorenzo García, al frente de la Dirección de Transporte de la Administración Provincial, informó a Escambray que en nuestra provincia solo se efectuará la venta en el municipio cabecera. Apuntó además que las personas que deseen viajar del resto de los municipios se deben dirigir a las direcciones municipales de Transporte para gestionar sus pasajes. En cada salida se asignarán dos capacidades para cada municipio.

La nota refiere que las salidas y horarios se mantienen como hasta ahora. En el caso de Sancti Spíritus, continúan los tres viajes semanales: lunes, miércoles y viernes en los horarios de 1:00 a.m. y retorno a las 10:00 a.m. el mismo día.

El miércoles 12 de agosto comenzará la venta en las agencias para la salida del viernes 14. Teniendo en cuenta las baja disponibilidad de combustible, el Ministerio del Transporte decidió que los pasajes se vendan solo con tres días anteriores al viaje.

La Empresa de Ómnibus Nacionales continúa con su política de reintegro en caso de personas que no deseen viajar luego de haber adquirido el pasaje y se dejará un mínimo de capacidades por cada ómnibus con el objetivo de atender casos de última hora que necesiten el transporte por razones de fuerza mayor.

A la hora de salida del ómnibus los pasajes que no se hayan vendido se pondrán a disposición de las personas que se presenten en la terminal. La aplicación Viajando continúa fuera de uso por el momento.