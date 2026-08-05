Nuevas flexibilizaciones para transmisión, importación y comercialización de vehículos

Las disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria número 64, forman parte de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente

(Foto: Naturaleza Secreta)

La actualización de la política para la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor, remolques y semirremolques, así como su importación y comercialización, incorpora nuevas flexibilizaciones dirigidas a facilitar estos procesos en el país, explicó en conferencia de prensa, Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte.

Las disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria número 64, forman parte de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, específicamente las identificadas con los números 146, 147 y 148.

El titular explicó que el nuevo marco normativo incluye el Decreto Ley 122, modificativo del artículo 229 del Código de Seguridad Vial; el Decreto 163, que establece las reglas y principios generales de la política, así como varias resoluciones de organismos de la Administración Central del Estado relacionadas con importadores, comercializadoras, precios, impuestos, requisitos técnicos y procedimientos aduaneros.

Entre las principales novedades se encuentra la eliminación del límite de adquisición de seis vehículos en un período de cinco años para personas naturales y jurídicas en las comercializadoras autorizadas. Asimismo, se amplía la cantidad de entidades facultadas para comercializar vehículos, con el propósito de ofrecer mayores alternativas a los compradores.

También se autoriza a personas jurídicas no estatales que cumplan los requisitos establecidos a ensamblar y comercializar vehículos eléctricos como ciclomotores, motocicletas, bicicletas y autos.

Otra de las medidas beneficia a los colaboradores cubanos en misiones oficiales en el exterior, quienes podrán adquirir o importar vehículos de hasta ocho pasajeros a través de cualquier comercializadora autorizada, y no únicamente mediante una entidad específica como ocurría anteriormente.

Sobre ellos, también se explicó que dicho vehículo puede hacerse tanto del país en que trabajan como de otro tercero.

Rodríguez Dávila destacó además la exención del pago del impuesto especial de venta para los vehículos eléctricos adquiridos junto a sus estaciones de carga con fuentes renovables de energía, como incentivo a la transformación de la matriz energética nacional.

Igualmente, se reduce el impuesto especial aplicado a ómnibus y microbuses: de 20 % a 12 %. Si fueran ensamblados en el país al 7 % y a 5 % cuando sean eléctricos. La decisión responde a la necesidad de favorecer la recuperación del transporte público, uno de los sectores más afectados en los últimos años.

La nueva normativa incorpora también la posibilidad de adquisición de vehículos en comercializadoras por parte de extranjeros con residencia temporal, provisional o inmobiliaria, así como la importación directa por personas naturales, sin carácter comercial, de triciclos de combustión de hasta 250 centímetros cúbicos y de vehículos eléctricos acompañados de sistemas de carga con fuentes renovables.

Utilización del fondo para el desarrollo del transporte público

El Ministro de Transporte comentó que se mantiene el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, financiado a partir de una parte de los impuestos especiales aplicados a la venta de vehículos, recursos que han permitido incorporar medios destinados a servicios esenciales.

Entre los resultados mencionó la adquisición de 15 vehículos fúnebres eléctricos para La Habana, un catamarán para las transportaciones del Municipio Especial Isla de la Juventud, 300 triciclos eléctricos para la transportación de pasajeros, 110 microbuses para rutas, 20 ómnibus para la Empresa de Ómnibus Nacionales y diez para Vía Azul, vehículos eléctricos destinados al traslado de pacientes de hemodiálisis, otros destinados a la transportación del personal de la salud en La Habana, así como bicicletas, camiones y otros medios.

El fondo, precisó, constituye una herramienta para apoyar la recuperación gradual del transporte público, aunque reconoció que persisten limitaciones derivadas del deterioro acumulado y del impacto de las restricciones externas que afectan la llegada de recursos adquiridos.

Rodríguez Dávila subrayó que la política busca favorecer vehículos más económicos, impulsar la movilidad eléctrica, estimular la industria nacional y ampliar la participación de actores estatales y no estatales en la comercialización, siempre bajo los principios establecidos por el país.

La política en cifras

Al cierre del mes de junio de 2026:

– Se han vendido 35 494 vehículos de motor. El 65% de combustión, el 5% híbridos y el 30% eléctricos.

-Según su clase cerca del 70% fueron ciclomotores, motocicletas y triciclos.

-Se han realizado 13 689 transmisiones de la propiedad, 12 444 entre personas naturales, 304 entre personas jurídicas y 943 entre personas naturales y jurídicas.

-Se han importado directamente por las personas como equipaje no acompañado o envío, 41 963 vehículos de motor, de ellos: 19 443 ciclomotores y motocicletas eléctricas y 22 520 ciclomotores y motocicletas de combustión.

(Tomado de Granma)