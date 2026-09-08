Reitera Sheinbaum defensa de la soberanía de México

El comentario ocurre luego de que Donald Trump compartiera un mapa donde se muestra a México y a otros territorios cubiertos con el diseño y los colores de la bandera norteamericana

Sheinbaum reafirmó que Estados Unidos debe hacer su parte en el enfrentamiento a la distribución de droga. (Foto: PL)

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este martes que el pueblo de México defenderá su soberanía e independencia frente a cualquier potencia extranjera.

“Frente a cualquier potencia extranjera que quiera suponer que puede gobernar en México, no. Ahí el pueblo de México sale a la defensa siempre de su soberanía y de su independencia. Esa es nuestra historia”, aseveró la jefa del Ejecutivo.

El comentario ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartiera en su perfil de Truth Social un mapa donde se muestra a México y a otros territorios cubiertos con el diseño y los colores de la bandera norteamericana.

La mandataria –quien rechazó cualquier injerencia extranjera y reafirmó que su país colabora con el vecino norteño, pero sin subordinarse-, aludió este martes a un proyecto enviado al Congreso para que los candidatos a la Presidencia y gubernaturas no tengan ni adquieran otra nacionalidad.

“Por eso enviamos la iniciativa. Gobernadores o presidentes, gobernadoras o presidentas solo tienen una patria, si quieren gobernar el país. No tienen dos, no tienen tres. Tienen una y solo tienen un pueblo a quien conducir y a quien obedecer”, afirmó la dignataria a la prensa.

Consideró esto muy importante, “sobre todo en épocas donde hay mayor injerencismo o se pretende que haya mayor injerencismo”.

“El que gobierne México tiene que ser mexicano. No puede ser mexicano y estadounidense, mexicano y francés, mexicano y español, o mexicano y cualquier otra nacionalidad. Solo mexicano, porque solo tienes un dueño: el pueblo de México”, subrayó.

EEUU debe actuar contra narcotráfico en su territorio

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reafirmó este martes que Estados Unidos debe hacer su parte en el enfrentamiento a la distribución de droga y el lavado de dinero en aquel país proveniente de las organizaciones criminales.

“Nosotros insistimos en que ellos tienen una parte muy importante que hacer allá y no solo estar mencionando a México”, dijo la mandataria, al referirse a recientes reportes sobre casos de corrupción de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) del país vecino.

“Hemos dicho: ¿cómo se distribuye la droga en Estados Unidos? Incluso, hay producción de metanfetamina en Estados Unidos (…) Y la distribución, pues ocurre allá, porque allá hay más consumo, y el lavado de dinero también ocurre allá”, aseveró la jefa del Ejecutivo.

Durante su habitual conferencia de prensa, recordó que, en el caso del fentanilo, se ha reducido en más del 70 por ciento el trasiego de ese estupefaciente hacia aquella nación –una realidad reconocida por Washington-, gracias a los operativos llevados a cabo aquí por efectivos mexicanos.

La estrategia de seguridad implementada en México posibilitó también la detención de 67 mil personas por delitos de alto impacto, entre estas 111 funcionarios públicos, y la incautación de 34 mil armas y más de 500 toneladas de droga en este país durante el Gobierno de Sheinbaum.

Fuentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública asocian a dichos resultados una disminución del 53 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso registrado a nivel nacional durante la presente administración, iniciada en octubre de 2024.

El Ejecutivo puso en marcha una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.