Califican de constructiva y franca conversación entre Putin y Trump

La conversación telefónica que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo este martes con su par estadounidense, Donald Trump, fue «constructiva y muy franca», informó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.
«La conversación telefónica duró exactamente una hora, fue constructiva y muy franca, y, como comprenderán, tuvo carácter confidencial», dijo Ushakov a los periodistas.
Putin y Trump mantuvieron su anterior conversación telefónica el pasado 4 de julio. La llamada duró una hora y 25 minutos y tuvo lugar con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos.
Durante la conversación, ambos mandatarios abordaron el conflicto en Ucrania. Trump reiteró su disposición a contribuir a un rápido cese de las hostilidades y a la búsqueda de una solución pacífica, mientras que Putin expuso la situación en el frente y defendió una solución político-diplomática al conflicto, teniendo en cuenta las posiciones de Rusia.
Según señaló el asesor presidencial ruso, Putin y Trump también realizaron «un análisis objetivo y exhaustivo de lo que está ocurriendo actualmente en el marco de la operación militar especial». Ushakov añadió que, además, se analizaron las perspectivas de avance en el campo de batalla y de alcanzar los objetivos establecidos para la operación.
Los líderes también trataron la situación en torno a Irán y las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, incluidas la cooperación político-militar y económica. Putin expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos de desescalada en Medio Oriente, mientras que Trump agradeció a Rusia su postura «equilibrada» y sus propuestas constructivas.
Ambos destacaron asimismo las perspectivas de una cooperación mutuamente beneficiosa, incluida la colaboración en el ámbito espacial.
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