Reparan carretera Jarahueca-Perea (+fotos)

Los trabajos de bacheo estuvieron a cargo de la Brigada No. 2 de la Empresa de Construcción y Montaje de Sancti Spíritus. La propia fuerza intervino en otras reparaciones viales

Ya está en mejores condiciones la carretera Jarahueca-Perea. (Fotos: Facebook)

Desde hace años la carretera Jarahueca-Perea ha sido tema de preocupación, debido a su mal estado, sobre todo por la presencia de baches que imposibilitaban el paso vehicular; pero recientemente integrantes de la brigada No. 2 de la Empresa de Construcción y Montaje en Sancti Spíritus asumieron los trabajos para recuperar esa arteria.

Según explicó a Escambray José Lorenzo García, delegado del Ministerio del Transporte en Sancti Spíritus, desde hacía meses estaba pendiente el arreglo en dicha vía, donde el acceso se encontraba limitado por la presencia de huecos profundos, que ya fueron rellenados.

Los trabajos comprendieron el relleno de profundos huecos que imposibilitaban el paso por la vía que conduce a Perea, Yaguajay.

De esta forma, desde el pasado 10 de octubre quedó restablecido el tránsito para las distintas comunidades radicadas por este trayecto hacia el norte de Yaguajay.

Lorenzo García explicó, además, que la brigada de reparadores del Micons asumió, igualmente, el arreglo del tramo que comprende el desvío, por altura superior a los 4 metros, en la salida de Jatibonico banda a Ciego de Ávila, a fin de garantizar el tránsito de carros que circulan de Oriente a Occidente y viceversa.

La propia brigada asumió los trabajos en el desvío.

En días recientes algunos medios de transporte presentaron dificultades para cruzar por dicho desvío, debido al mal estado en que se hallaba, pero fuerzas de la propia brigada asumieron también estas labores y ya quedó completamente restaurado el paso.