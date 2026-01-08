En fotos: Mejoran vías por donde circulan ecomóviles en Cabaiguán

En Cabaiguán se ejecutan acciones de asfalto en las principales arterias de la ciudad, sobre todo en las vías por donde circulan los Ecomóviles, que desde el 20 de noviembre comezaron a prestar servicio en este territorio

Redacción Escambray

8 enero, 2026 - 5:05am

En estos momentos se trabaja en la reconocida calle Valle. (Fotos: Alberto Beatón/Facebook)

Se continúa avanzando con el asfalto de las principales arterias y rutas por donde transitan los Ecomóviles.

