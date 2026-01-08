Se continúa avanzando con el asfalto de las principales arterias y rutas por donde transitan los Ecomóviles.
En fotos: Mejoran vías por donde circulan ecomóviles en Cabaiguán
En Cabaiguán se ejecutan acciones de asfalto en las principales arterias de la ciudad, sobre todo en las vías por donde circulan los Ecomóviles, que desde el 20 de noviembre comezaron a prestar servicio en este territorio
