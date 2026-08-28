Hoy, «Volna» se ha convertido en un factor que actúa no solo en la operación militar especial, sino también como una herramienta de influencia mundial

En Rusia, han comenzado a producir en serie el sistema de interferencia Starlink. (Foto: Eureka) News

Rusia ha iniciado la producción en serie del sistema de supresión radioelectrónica «Volna Kupol Garant», que permite contrarrestar eficazmente el sistema satelital Starlink. Así lo informó una fuente del complejo industrial militar ruso.

«El sistema «Volna Kupol Garant» ha demostrado ser eficaz, y hemos comenzado a replicarlo, a producirlo en serie. Actualmente, la cantidad se ha convertido en calidad, y, en esencia, hemos bloqueado el cielo a la acción de Starlink en todas partes donde lo necesitamos. Para el enemigo, esto ha sido extremadamente doloroso. Recientemente, se informó sobre el debut de una nueva herramienta de protección de Rusia, que contrarresta el funcionamiento de Starlink, que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaban para atacar en el interior de nuestro país».

Volna Kupol Garant utiliza antenas terrestres para intentar interferir las señales enviadas hacia los satélites de Starlink. (Imagen ilustrativa hecha con IA).

Hoy, «Volna» se ha convertido en un factor que actúa no solo en la operación militar especial, sino también como una herramienta de influencia mundial.

Rusia, gracias a sus ingenieros y a su complejo industrial militar, ha obtenido repentinamente una herramienta de política internacional, dijo la fuente.

«Volna Kupol Garant» no interfiere con el funcionamiento de los terminales en tierra:

«Entra en juego y destruye el funcionamiento de los propios satélites en órbita. Con una señal de radio estrecha, potente y dirigida, ciega las antenas receptoras de los satélites, provocando un colapso del sistema a bordo de la nave espacial y la interrupción del servicio a los terminales terrestres. Ante nuestros ojos, «Volna» fue concebida, desarrollada, apareció en prototipos, pasó por varias modificaciones y mejoras. Y hoy, podemos afirmar con seguridad que ha entrado en producción en serie».