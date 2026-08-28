Soplan aires de Feria en Sancti Spíritus (+fotos)

El parque Serafín Sánchez Valdivia, de la capital espirituana, invita al encuentro con la literatura hasta este domingo

El área del parque Serafín Sánchez ha cambiado sus rutinas. (Fotos: Alien Fernández Martínez/ Escambray)

Si bien en casi nada se parece el parque Serafín Sánchez Valdivia a aquellos días en que la Feria Internacional del Libro plantaba bandera durante una semana y los anaqueles parecían no vaciarse, Sancti Spíritus transpira literatura.

“Hemos concebido un programa como si estuviésemos en tiempos normales —declaró Saylí Alba Álvarez, al frente del Centro de Promoción Literaria Raúl Ferrer—. Hay pocos títulos, pero tenemos varias novedades. Comenzamos con un panel dedicado al Comandante en Jefe titulado: Memorias sin reveses, impartido por tres profesores de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí”.

Varias novedades literarias han sido noticia y, aunque se mantiene el talón de Aquiles de todo evento espirituano ─poca presencia de públicos─, sí han llegado interesados en algunos títulos; incluso, han esperado, porque casi todas las acciones han iniciado con retardo.

“Se presentó por segunda vez el libro Central Patria, de Ronel González. Igualmente, se hizo la primera presentación de Esteban no lo sabía, de Yolanda Felicita Rodríguez”.

Los públicos siempre agradecen las propuestas de la cita literaria.

Otros de los títulos que prestigian el capítulo espirituano de la Feria son Los habaneros nunca invitan a comer, de Emerio Medina, y El niño aquel, de Senel Paz.

Las guaridas de Ediciones Luminaria en la Casa de la Trova Miguel Companioni, de la filial espirituana de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en la Casa del Teatro y de la Asociación Cubana para Personas Ciegas y con Baja Visión en el Museo Provincial General, proponen opciones diversas entre conferencias, paneles y presentaciones de textos.

La sede del Comité Provincial de la Uneac cobija la esperada Feria de intercambio de libros.

Todas las ventas de libros se realizan por las plataformas digitales y la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) acoge la tan gusta Feria de intercambio de títulos.

Para este sábado se han reservado propuestas diversas más allá de las literarias, como la inauguración de la muestra personal Cuando la pintura se hizo poema, de Yudit Vidal, en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera.

Al Comandante en Jefe se le dedicó el panel inaugural.