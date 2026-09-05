Saltador espirituano Jorge Hodelín tuvo una corta actuación en final de la Liga del Diamante

La joven promesa, recientemente titular de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, solo ejecutó un salto de 8,06 metros y abandonó la prueba, al parecer aquejado de alguna molestia

Hodelín solo realizó un salto.

El espirituano Jorge Hodelín, recordista mundial juvenil en el salto de longitud, registró una corta actuación este viernes en la final de la Liga del Diamante, con sede en Bruselas, Bélgica, que le impidió mantener el buen paso conseguido en presentaciones previas del prestigioso certamen.

La joven promesa, recientemente titular de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, solo ejecutó un salto de 8,06 metros y abandonó la prueba, al parecer aquejado de alguna molestia, de acuerdo con el reporte de la Agencia Cubana de Noticias.

El jamaicano Tajay Gayle lideró con 8,46 metros para llevarse el segundo diamante de su vida. Los otros en el podio fueron el girego Miltiadis Tentoglou (8,40) –favorito de muchos- y el suizo Simon Ehammer (8,23).

Por su parte, la cubana Leyanis Pérez logró en el propio certamen un buen registro de 14,82 metros, pero no pudo retener la corona del salto triple.

Ganadora de la joya en las dos últimas temporadas, Leyanis marcó este viernes otros dos saltos de 14,79 y 14,78 metros, pero ninguno era suficiente para dominar la prueba porque la senegalesa Saly Sarr estaba en una noche inspirada y negoció lo mejor entre las siete concursantes: 14,96 metros.

Leyanis, campeona mundial al aire libre y bajo techo, además de reciente reina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 tiene como tope personal del año los 15,06 metros con que ganó en la fase de Mónaco el pasado 10 de julio.

Sarr contaba también con un aval que le situaba entre las favoritas, pues a los 28 puntos acumulados para liderar el ranking añadía que el 23 de agosto brilló en la parada de Silesia con 15,08 metros, anotados como marca personal.

La cubana Davisleydi Velazco, quien volverá a competir por la federación de la Isla dentro de apenas seis días en el novedoso Ultimate Championship , completó ahora el podio con 14,73 metros.

Liadagmis Povea, la otra cubana en la noche de Bruselas, quedó sexta luego de una discreta marca de 14,08 metros.

Este sábado se completará el reparto de los premios y entre los que optan por ellos estarán el triplista Lázaro Martínez y la corredora de 400 metros Roxana Gómez.