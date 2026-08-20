De Sancti Spíritus a Guayaquil (+fotos y video)

Tres atletas y dos entrenadores representan a Cuba en los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda, un evento al que asiste por primera vez

Gustavo Manuel durante la primera sesión de entrenamiento en el Estadio Modelo Alberto Spencer previo al inicio de los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda. (Fotos: Calixto N. Llanes/JIT)

Sancti Spíritus también pone su sello en Guayaquil, sede de los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda. Tres atletas y dos entrenadores se encargan ya de representar a Cuba en un evento al que asiste por primera vez y al que la Mayor de las Antillas acude con 17 deportistas y cinco entrenadores en tres deportes: atletismo, ajedrez y tenis de mesa

Se trata de Gustavo Manuel Martínez Hernández, quien competirá en los eventos del atletismo de lanzamiento de bala y jabalina, y Ania Adriana Salvia Campos y Luis Alberto Machado Quiñones, de ajedrez.

Diego Morfi Jiménez, entrenador de atletismo .

Los entrenadores son Diego Morfi Jiménez, de atletismo, y Orestes Cañizares Quiñones, entrenador de ajedrez, de acuerdo con la información de Pedro Quevedo García, quien atiende el deporte para personas en situación de discapacidad en la Dirección Provincial de Deportes y para quien esta inclusión reconoce los saldos de este frente en la provincia, situado entre los mejores de la nación con medallistas en todos los eventos que se convocan y representantes en varios certámenes internacionales.

Parte de la delegación cubana a los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda el 19 de agosto de 2026 en Guayas, Ecuador.

Los Juegos inician este 21 de agosto y se desarrollarán hasta el día 27 en la ciudad ecuatoriana, que reunirá a participantes de ocho países en igual cantidad de deportes y se erige como una fiesta de la inclusión y la unidad continental.

Regresan tras 15 años de ausencia y son patrocinados por la Organización Deportiva Panamericana de Sordos, con el objetivo de mantener la práctica deportiva en estas personas y prepararlas para eventos internacionales a otros niveles.