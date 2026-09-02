Jorge Hodelín entre los diez cubanos presentes en la final de la Liga de Diamantes 2026

El espirituano Jorge Hodelín selló su clasificación a la final de la Liga de Diamante 2026, al concluir cuarto en el salto largo de la última parada disputada en Zúrich, con 8.32 metros

Jorge Hodelín. (Foto: JIT)

Hodelín, el joven espirituano de 19 años, nacido en Cabaiguán, clasificó a esta gran final al concluir en el cuarto puesto en el salto largo de la última parada disputada en Zúrich.

El reciente campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, encontró en la arena su pasaporte a Bruselas, después de una competencia en la que debió escalar posiciones y resistir el empuje de sus rivales.

El atletismo cubano tendrá una representación de diez atletas en esta final de la Liga de Diamante 2026, que se disputará el 4 y 5 de septiembre en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, en el marco del Allianz Memorial Van Damme.

Por Cuba estarán, además de Hodelín, Leyanis Pérez y Liadagmis Povea en triple salto femenino, Lázaro Martínez en triple salto masculino y Roxana Gómez en los 400 metros.

Los tres atletas independientes que también estarán en Bruselas son Davisleydi Velazco (triple salto), Reynier Mena (200 metros) y Kendry Menéndez (110 metros con vallas).

(Con información de agencias y redes sociales)