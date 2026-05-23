Sancti Spíritus alzará su voz contra el acoso imperialista (+video)

Los espirituanos reafirmarán que ni amenazas, ni bloqueos, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución

El General de Ejército cumplirá 95 años el próximo 3 de junio.

Este lunes 25 de mayo, desde las 7:00 de la mañana, la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, de Sancti Spíritus, volverá a colmarse de un mar de pueblo que, convocado por las organizaciones políticas y de masas, participará en una Tribuna Antimperialista en defensa de la soberanía y en enérgica condena a las patrañas de la administración Trump contra Cuba.

El eje central de la movilización será el rechazo categórico a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de intentar procesar judicialmente al General de Ejército Raúl Castro Ruz, acción que los espirituanos consideran como una amenaza inaceptable contra Cuba, una afrenta que será respondida con la firmeza de quien defiende a sus héroes sin doblegarse ante chantajes ni maniobras políticas.

Asimismo, los presentes en la Plaza respaldarán de manera rotunda la declaración del Gobierno Revolucionario cubano, que denuncia la ilegal campaña de amenazas contra el país, en especial, la arbitraria inclusión de Cuba en una lista que la califica como supuesta amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Frente a ello, el pueblo espirituano reitera que Cuba es una nación de paz, pero también de soberanía inquebrantable, dispuesta a defender sus principios hasta las últimas consecuencias.

La jornada, que forma parte de las actividades por el 95 cumpleaños del General de Ejército, cuenta con el respaldo de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles, los movimientos juveniles y el resto de las estructuras de masas de la provincia.

Será una demostración de unidad y lealtad hacia la dirección histórica de la Revolución, con la cual se condenará tanto el intento de judicializar a los líderes de la patria como la criminal política de bloqueo que afecta la vida cotidiana de los cubanos.

Hasta el próximo 3 de junio, fecha en que se celebra el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz, se desarrollarán tribunas abiertas en toda Cuba para condenar el despreciable e infame acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución cubana, y respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario.

Cuba estará en sus plazas para reafirmar que ni amenazas, ni bloqueos, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución.