Asegura el reconocido Doctor en Estomatología Andrés Emilio Guzmán Esponda, quien dialogó con Escambray a propósito de la celebración hoy en Cuba del Día del Ortodoncista

El especialista aclara que la ortodoncia no solo atiende los detalles estéticos. (Fotos: Carlos Ernesto Borrego)

Las consultas del Doctor Guzmán lo dicen todo. Desde la madrugada, las familias marcan cola frente a la clínica estomatológica de la calle Luz y Caballero, en la cabecera provincial, como si fuera un mercado barato o la terminal de ómnibus en sus buenos tiempos. Ya casi todos saben que, si llegan a media mañana, pueden salir al oscurecer.

Sus servicios gozan de gran demanda, que no le ha caído de gratis, sino que la ha cultivado a golpe de profesionalidad, excelencia y constancia en los largos tratamientos de ortodoncia que por casi 40 años han corregido la sonrisa y el rostro de cientos de niños, jóvenes y hasta algunos adultos.

“Esa es mi vida. De chiquito quería ser médico, pero ya de adulto escogí la Estomatología y, dentro de ella, siempre me gustó la Ortodoncia. Durante algunos años, cuando me dediqué a dirigir, no quise separarme del servicio, porque me gusta la consulta, ese intercambio con el paciente y, sobre todo, con el niño.

“Me encanta lo que hago. Entro a la clínica y no tengo horario de salir. Se me va el tiempo y como uno nunca se ha acostumbrado a decir que no, siempre tengo más y más pacientes. Me cuesta trabajo decirle a un paciente que no. Uno se va comprometiendo y yo disfruto mi trabajo”.

Con dos especialidades y una maestría, el Doctor Guzmán disfruta cada consulta.

El Doctor en Estomatología y especialista de primer grado en Ortodoncia Andrés Emilio Guzmán Esponda nació en la calle espirituana Don Pedro León, a una cuadra del Cabildo de Jesús María, pero aún pequeño se mudó para la Plaza de Jesús.

Estudió en Santa Clara y recién graduado cumplió su servicio social en Tunas de Zaza. Luego, laboró en el Sindicato de la Salud, hasta que se trasladó hacia Jatibonico, un pueblo donde se asentó por casi 20 años y al cual considera una especie de segunda casa.

“Allá fui por un año y me pasé 19. Mi esposa es de Santa Clara. Nos conocimos y antes de graduarme, nos casamos. Vino para acá conmigo, pero la ubicaron en Jatibonico. Tenía que viajar a diario, decidimos mudarnos y alquilamos una casa para que ella no estuviera en la carretera. Entonces el que viajaba era yo, hasta que pasé a trabajar allá.

“Luego empezaron a llegar los compromisos: dirigir una clínica, después dos policlínicos y la Dirección Municipal de Salud. Me dieron una vivienda. Siempre alternaba la dirección con la consulta, incluso cuando regresé de mi primera misión en Venezuela que vine para Sancti Spíritus. Entonces empecé a dirigir esta clínica, pero seguí yendo a Jatibonico todos los martes a atender los pacientes”.

Mientras coloca los brackets, cambia un aro, una liguita o cualquier otro proceder de su especialidad, el Doctor Guzmán mantiene un continuo intercambio con sus pacientes y los familiares, les explica cada detalle del proceder, posible evolución y complicaciones; les exige por el cuidado de todos los componentes del tratamiento, por la higiene bucal permanente y, de vez en cuando, llama a capítulo a algún indisciplinado.

“Me gusta relacionarme con los niños. Son muy francos, muy abiertos, pero además muy inteligentes, aprenden todo y entonces uno al hablar con ellos los compromete con el tratamiento, ven su valor y qué significa. A la vez, los padres comprenden el papel que tienen que jugar, porque no es solo traerlos como guía o tutor y soltarlos en la consulta. Aquí los vas educando y los conviertes en promotores de salud para que se extienda la consulta al tiempo que permanecen en la casa”.

Algunas personas consideran que la Ortodoncia es una especialidad solo estética, ¿cómo estos tratamientos también inciden en la salud bucal y general del paciente?

“La Ortodoncia no es solo estética, tiene un gran potencial funcional. Comenzamos con los niños desde temprano y guiamos su crecimiento para evitar que se forme una mala oclusión —que no exista armonía en el cierre dental, porque el maxilar superior no se ajuste con el inferior o existan interferencias—. Corregimos la mala oclusión y así también mejoramos la estética.

“Pero lo que buscamos, más que todo, es que haya funcionabilidad, porque alguien puede tener los dientes muy bonitos, pero si no ajustan bien, si no acoplan bien los dos maxilares siempre hay una interferencia y viene una consecuencia, ya sea en la boca, en la articulación e, incluso, con el tiempo pudiera afectarse hasta la cervical.

“A veces, nosotros corregimos un hábito que es la causa del problema y después corregimos el problema creado. El paciente muchas veces viene buscando la estética, que los dientes le queden bonitos, parejos, y cuando se los ve así cree que resolvió el problema. Pero los dientes tienen memoria y pueden rebotar.

“El tratamiento es un proceso. Hay que buscar una armonía para lograr la estabilidad. En estos tratamientos es muy importante que el paciente sea disciplinado, que se comprometa, que no lo abandone a medias y lo termine. Tenemos que ver la salud bucal como parte de la salud general del cuerpo”.

El Doctor Guzmán mientras atiende a un paciente, junto a su asistente, la Licenciada Markelys Lomba.

Los tratamientos de Ortodoncia suelen ser largos y la dinámica de la vida actual es muy compleja, ¿cómo logra que el paciente termine su tratamiento?

“Lo fundamental es la información que el paciente tenga de su problema de salud bucal y el compromiso. Por eso es que en mi consulta hago mucho hincapié cuando converso con los niños para que ellos sepan qué problema tienen y puedan tener una visión de lo que eso representa para ellos el día de mañana. Si nosotros logramos convencer al paciente del problema de salud que tiene, lo comprometemos a que termine el tratamiento.

“Muchas veces a ellos les preocupa una cosa, pero tienen otra que no ven y esa es mayor o más grave. Tenemos que explicarle todo bien. La responsabilidad y el apoyo familiar también son esenciales”.

Usted ha transitado por distintas épocas en la Ortodoncia: antes había de todo, pero hoy no cuenta con los materiales elementales para trabajar y el tratamiento resulta costoso, ¿cómo lidia con esa realidad?

“No todos los padres tienen un mismo poder adquisitivo, pero todos los niños que llegan a la consulta casi siempre necesitan un tratamiento. Nosotros hemos logrado que los padres se apoyen mutuamente. Hoy, los tratamientos tienen que adquirirlos los padres de su bolsillo, pero aun así se convierten en colaboradores y solidarios. Apoyan a otros con una liguita, un arco, la resina. Hemos logrado esa empatía entre los padres y ese nivel de colaboración con aquellos que no pueden llegarle al tratamiento”.

En cada consulta, el experimentado ortodoncista intercambia con los padres de los niños que atiende.

Sus consultas suelen ser muy extensas, con una cola tremenda, sin embargo, usted no pone límites y atiende a todo el mundo.

“Yo digo que cuando uno estudia lo que le gusta, nunca tiene que trabajar, te sientes cómodo en el trabajo, vienes con aquel ánimo todos los días de sentarte, atender y apoyar a todo el que lo necesita. Pienso que soy útil de esa forma. Me cuesta decirle que no a alguien. Veo a ese niño que llega como el mío propio y por eso es que siempre digo que sí. Como me siento bien en el trabajo, no tengo horario”.

Después de casi 40 años de venir a sus consultas cada semana, ¿todavía no le aburre la profesión?

“No, todos los días vengo con una motivación. Incluso, yo termino la consulta, llego a la casa y la repaso nuevamente. Ahí recuerdo si se me fue algún detalle con un paciente y tengo que localizarlo. Siempre trato de tener el teléfono de los padres. Si se me quedó algo, le digo al padre que pase por la consulta, por ejemplo, para darle la indicación de una radiografía que no le di”.

Pero el Doctor Guzmán no solo se ha concentrado en las consultas de Ortodoncia, sino que también ha participado en fórums y jornadas científicas; ha asumido cargos sindicales, en las organizaciones políticas y de masas; se ha mantenido como donante voluntario de sangre; ha participado en movilizaciones agrícolas; cumplió dos misiones en Venezuela; durante muchos años ejerció la docencia; y, en general, ha asumido los desafíos que cada época le ha impuesto.

Con dos especialidades y una maestría, ha recibido diversos reconocimientos por su desempeño como cuadro, profesor y ortodoncista. También laboró en la zona roja durante la pandemia de covid. Actualmente, además, ejerce como juez lego del Tribunal Provincial espirituano y como vicepresidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el municipio cabecera, organización que integra por su primera misión internacionalista en Venezuela.

“Soy una persona que me gusta asumir retos. Cuando se me propone una tarea no la veo inalcanzable y digo que, si hay alguien que la pueda hacer, yo también la puedo hacer. Me comprometo, me organizo y trato de sacarla”.

«Todos los días vengo con una motivación», asegura el Doctor Guzmán.

¿Cómo organiza el tiempo para desempeñar tantas funciones y atender a su familia?

“La familia es importante, porque puedes proponerte muchas tareas, puedes proponerte muchas misiones a cumplir, pero si no tienes el apoyo en la familia, no lo logras. Esta estabilidad la he conseguido con una familia bella que tengo: mi esposa es estomatóloga, mi niña grande también y la pequeña es médico de la familia.

“Es decir, que en la casa también hablamos de salud, traemos un caso, lo debatimos, vemos variantes de tratamiento y la evolución del paciente. Cuando hay estabilidad en la casa, eso te permite concentrarte más en las otras cosas. Le dedico un tiempo especial a mi nieto Diego Alejandro, que tiene cuatro añitos y lo adoro, disfruto mucho su compañía. Es importante programarse, dedicarle un poquito de tiempo cada semana a alguna actividad. No digo que estoy al 100 por ciento todos los días en todas las tareas, pero trato que ninguna se me quede detrás”.