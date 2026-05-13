Sancti Spíritus firmó por la paz y la defensa de la soberanía (+fotos)

Representantes de la sociedad civil de los ocho municipios hicieron entrega al Partido y al Gobierno de las rúbricas estampadas por el pueblo de Sancti Spíritus

Entrega a las máximas autoridades del Partido y del Gobierno en la provincia de las rúbricas recogidas en los ocho municipios del territorio, como parte del Movimiento Mi Firma por la Patria. (Fotos: Pastor Batista/Escambray)

La base del Monumento al Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, enclavado en la plaza que lleva el nombre del Héroe espirituano, fue escenario este miércoles para el acto solemne de entrega a las máximas autoridades del Partido y del Gobierno en la provincia de las rúbricas recogidas en los ocho municipios del territorio, como parte del Movimiento Mi Firma por la Patria.

Promovido por la Sociedad Civil cubana, este proceso constituyó “un modo de patentizar el compromiso de este pueblo con la paz, pero también la firmeza y disposición a defender la soberanía de la nación”, subrayó Julio Luis Jiménez López, miembro del Buró Provincial del Partido en Sancti Spíritus, al intervenir en la patriótica actividad.

“Durante semanas hemos estampado nuestras firmas, no con tinta solamente, sino con conciencia, con compromiso, con la certeza de que cada trazo representa la continuidad de la obra revolucionaria. Hemos firmado por nuestros mártires, por nuestros héroes, por las generaciones que nos precedieron y por las que vendrán”, afirmó Jiménez López.

En nombre de los varios miles de espirituanos que firmaron por la Patria alzó su voz Yadira Bernal Nazco, instructora de arte.

Representantes de la Sociedad Civil de cada uno de los ocho municipios hicieron entrega a Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la provincia, y a Alexis Lorente Jiménez, gobernador de Sancti Spíritus, de las rúbricas estampadas por médicos, maestros, campesinos, obreros, estudiantes y demás sectores del pueblo revolucionario.

En nombre de los varios miles de espirituanos que firmaron por la Patria alzó su voz Yadira Bernal Nazco, instructora de arte, quien argumentó que “ser joven e intelectual en la Cuba de hoy es cargar con una responsabilidad sísmica. Implica no permitirnos el lujo de la indiferencia ni del escapismo estéril”.

Al valorar la compleja situación que vive nuestro pueblo por la cruel política del imperio, sentenció: “Frente a una máquina de guerra simbólica que intenta robarnos la identidad, subestimar nuestra valentía y amenazar nuestra esperanza, debemos oponer una máquina de sentido revolucionario y espíritu patriótico”.





El acto, al que asistieron dirigentes del Partido y del Gobierno de la provincia y los municipios, así como de las organizaciones de masas y sociales, también devino emotivo homenaje al líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, en el año del centenario de su natalicio.