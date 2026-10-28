Sancti Spíritus: Implementación de transformaciones avanza por etapas

Analizan dirección del Gobierno en la provincia y sus homólogos en los municipios la marcha del proceso de modernización del modelo económico y social cubano

En nombre de los delegados espirituanos Aida Díaz Fernández recibe el reconocimiento de la dirección del Gobierno en el territorio. (Foto: Carmen Rodríguez/ Escambray)

Con aprendizajes y desafíos por delante, Sancti Spíritus exhibe avances discretos en la implementación de buena parte de las 176 transformaciones económicas y sociales, según trascendió en análisis del Consejo de Gobierno, donde además se conmemoró la fecha del 31 de octubre, aniversario 50 de la creación de los órganos locales del Poder Popular.

En materia de economía la provincia cierra la etapa con un déficit presupuestario de 4 millones 365 000 pesos, con una disminución del 99.4 por ciento con respecto a igual periodo del año anterior, con cuatro municipios superavitarios: Jatibonico, Cabaiguán, Trinidad y Sancti Spíritus.

Por otra parte, la circulación mercantil alcanza 304 millones 800 000 pesos, y aunque se cumple al 104.7 por ciento, incumplen los municipios Fomento, Trinidad, Sancti Spíritus y La Sierpe.

Igualmente trascendió que se encuentran previstos a crear 78 Mercados de Barrio, los cuales están en proceso de licitación; de ellos, 44 en convocatoria; abiertos siete, que trabajan en el mejoramiento de los locales, cambio de matriz energética y proceso de contratación, y los 27 restantes en espera de nuevas ofertas.

En la evaluación del Consejo de Gobierno de los resultados alcanzados en la recuperación de la agricultura se comprobó que se ha trabajado en la modificación del régimen de usufructo y ampliación de los actores económicos que pueden acceder a la tierra.

De igual modo, se puedo conocer que en la actualidad en el sistema de la Agricultura se están exportando cinco surtidos por las diferentes empresas: tabaco torcido, tabaco en rama, miel de abejas, carbón vegetal y café.

Entre los avances en el sector energético, se han instalado en la provincia en el sector residencial y privado 22 939 Kits de sistemas solares fotovoltaicos (SSFV) con 41.9 Megawwatts; de ellos, 457 Kits SSFV de los sectores de Salud y Educación y a Héroes del Trabajo, además de 25 Kits para niños electrodependientes, a 1 010 viviendas aisladas, 1 743 en instalaciones del sector privado y 19 082 en el sector residencial.

“Todas esas medidas —subrayó Alexis Lorente Jiménez, gobernador de la provincia— están diseñadas para desatar las fuerzas productivas e incrementar la oferta de bienes y servicios a la población, pero también favorecen la integración, autonomía y diversidad del sistema empresarial y potencian la participación de todos los actores económicos en el desarrollo.

“En su implementación y aprendizaje hay que llegar a todos, desde los Coordinadores de Programas y Objetivos, presidentes de asambleas, consejos populares, delegados de base, grupos económicos de los Consejos de Defensa de Zona, los directores de entidades”, puntualizó el gobernador.

Con motivo del aniversario 50 de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular, Lorente Jiménez extendió, a nombre del Partido y Gobierno espirituano, una felicitación a los delegados, fundadores y funcionarios que a lo largo de estas cinco décadas han representado incondicionalmente al pueblo y sus barrios.

También se entregó, en representación de todos los delegados de base, un reconocimiento a Aida Díaz Fernández, Jefa del Departamento Independiente de Relaciones con los Órganos Locales del Poder Popular de Sancti Spíritus, con una larga trayectoria y resultados en el funcionamiento de esas estructuras de gobierno.