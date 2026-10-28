Fallece a los 96 años Dolores Huerta, pionera del movimiento sindical y campesino en los Estados Unidos

La histórica activista Dolores Huerta falleció a los 96 años, dejando un legado transformador en la lucha por los derechos laborales

Dolores Huerta, cofundadora del sindicato United Farm Workers, dedicó su vida a la organización comunitaria y la defensa de las comunidades marginadas en EE.UU.

La activista por los derechos civiles Dolores Huerta falleció este miércoles a los 96 años de edad, confirmó su familia mediante un comunicado difundido por su fundación. Pionera latina del movimiento campesino en Estados Unidos, Huerta fue cofundadora del primer sindicato de trabajadores agrícolas del país e impulsora del emblemático lema ‘Sí se puede’.

«Con profunda tristeza anunciamos que nuestra amada madre, Dolores Huerta, ha fallecido hoy a la edad de 96 años«, indicaron sus familiares en un comunicado oficial.

La familia solicitó privacidad mientras atraviesa el duelo y adelantó que «más adelante» compartirán los planes para honrar y celebrar su legado. Según declaraciones del portavoz familiar, Erik Olvera, la causa del deceso fue el cáncer.

Trayectoria y lucha por los derechos laborales

Nacida como Dolores Clara Fernández el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, creció principalmente en Stockton, California. Hija de un minero y activista sindical, y de Alicia, una empresaria que mostraba solidaridad con trabajadores de bajos ingresos, Huerta inicialmente ejerció como maestra de primaria.

En las aulas observó que los niños llegaban con hambre y sin zapatos, comprendiendo que estas dificultades estaban vinculadas a las condiciones laborales de sus padres, lo que la llevó a dedicarse a la organización comunitaria.

En 1962, junto a César Chávez, cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, precursora del sindicato United Farm Workers (UFW). Desde esta organización, asumió responsabilidades de movilización y negociación en una época con escasos espacios de liderazgo para mujeres latinas. Su estrategia incluyó boicots a la uva y la lechuga para presionar por mejores salarios, y fue clave en la conquista de la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas de California de 1975, que reconoció el derecho a la negociación colectiva.

Un legado complejo y reconocimientos

Su voz quedó indisolublemente asociada a la consigna ‘Sí se puede’, acuñada durante una huelga en Phoenix, Arizona, en 1972. En 2012, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Barack Obama, quien admitió haber utilizado el lema en su campaña de 2008.

No obstante, el legado de Huerta adquirió una dimensión más compleja cuando, en marzo de 2026, rompió más de seis décadas de silencio para denunciar que había sufrido abusos sexuales por parte de Chávez, de los que nacieron dos de sus hijos. Huerta aseguró que no lo había hecho público anteriormente por miedo a perjudicar al movimiento campesino.

Impacto histórico y vigencia

Detrás de los alimentos que llegan a las mesas de Estados Unidos hay trabajadores cuyas condiciones de vida impulsaron la lucha de Dolores Huerta. Ella mantuvo su actividad pública después de cumplir los 90 años.

Su trabajo ayudó a conquistar protecciones laborales para los trabajadores agrícolas y a formar líderes comunitarios que continuaron su labor entre familias inmigrantes, mujeres y trabajadores del campo, consolidando su figura como una defensora histórica de los derechos civiles.