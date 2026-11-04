Sancti Spíritus inicia este miércoles el Ejercicio Estratégico Moncada 2026

La provincia despliega consejos de defensa y fuerzas territoriales en dos jornadas de maniobras que buscan cohesionar el mando y probar la respuesta popular ante una agresión

Foto: Vicente Brito/Escambray

El Ejercicio Estratégico Moncada 2026 comienza este 4 de noviembre en Sancti Spíritus, como en toda Cuba, con la puesta en marcha del dispositivo defensivo territorial, una maniobra que se extenderá hasta mañana y que implica a los órganos de mando y dirección de la provincia, los consejos municipales y las estructuras de base del sistema defensivo.

La preparación de las estructuras de mando ha sido el eje de las jornadas previas. El Consejo de Defensa Provincial, junto a los consejos municipales y sus grupos de trabajo, llevó a cabo la víspera el entrenamiento Granma 2026, en el que se organizó la documentación, se revisó el acondicionamiento de los locales y se alistaron los grupos y subgrupos que intervendrán en las maniobras.

Esa preparación estuvo encabezada por la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Deivy Pérez Martín, y el vicepresidente Alexis Lorente Jiménez, con el objetivo declarado de mejorar la coordinación y el funcionamiento de las estructuras de mando.

El propósito central del Moncada 2026, según se ha divulgado, es fortalecer la concepción de la guerra de todo el pueblo y disuadir posibles acciones militares contra el país.

En el caso espirituano, el ejercicio permite comprobar sobre el terreno la capacidad de respuesta de las zonas de defensa, las brigadas de producción y defensa y los organismos llamados a garantizar la continuidad de los servicios esenciales en una situación excepcional.

Aunque el grueso de las acciones prácticas se concentra en estas dos jornadas, la provincia venía de realizar otros entrenamientos parciales como parte del ciclo de preparación.

En febrero, por ejemplo, el Día Nacional de la Defensa tuvo su acto central en el consejo de zona El Ñame, en Fomento, donde se ejecutaron simulacros de alarma aérea, ejercicios de tiro y maniobras de protección de objetivos estratégicos con participación de combatientes de las FAR, el Ministerio del Interior, milicianos y reservistas .