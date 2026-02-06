Sancti Spíritus materializa estrategias ante baja disponibilidad de combustible

La insuficiencia de combustible genera largas colas en los servicentros. (Fotos: Alien Fernández/Escambray)

Ante la compleja situación que vive el país con la baja disponibilidad de combustible, varias interrogantes inflaman la opinión pública. ¿Cómo se establece la prioridad para repartir el poco combustible que llega a los servicentros? ¿Por qué se privilegia la venta en dólares? ¿Para qué se llenan las tarjetas y se cobran si no existe respaldo en líquido? ¿Hasta dónde es cierto que el expendio de gas, cuando aparezca, será en dólares?

Camilo Pérez Pérez, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en la provincia, explica: “Estamos en una situación compleja con el abastecimiento de combustible. No obstante, en la provincia está entrando diariamente el nivel capaz de satisfacer la demanda de los servicios vitales a la población como los de salud y necrológicos, distribución de alimentos, transportación de pasajeros, fundamentalmente lo relativo a ómnibus nacionales, y en la cabecera provincial, entre otros”.

Al exponer por qué se mantiene la venta en dólares, el funcionario puntualizó que existen servicios designados para la comercialización de combustibles en divisas que también se están priorizando.

Tampoco siempre existe el líquido disponible en esa moneda, lo cual genera colas en los servicentros: “Realmente, está limitado porque hay que controlar, a partir de que pueda existir un acaparamiento u otras situaciones que han ocurrido en otro momento. Por tanto, son medidas que se están aplicando para satisfacer la demanda de la mayor cantidad de población y de equipos”.

Al referirse a la asignación del combustible a las entidades no priorizadas, pero que también lo necesitan para sus actividades, el coordinador aclaró: “Esas entidades están limitadas debido a la baja disponibilidad. Para ello se han ido tomando y se seguirán tomando medidas en el territorio a fin de cubrir actividades con uso de medios alternativos; medidas de organización que disminuyan el consumo de combustible en cada una de los de las entidades estatales, como la reorganización del transporte y el uso de la tracción animal”.

Mencionó, entre otras disposiciones, la concentración del acarreo de leche en diferentes termos por parte de la Empresa Láctea para disminuir el recorrido de la ruta de los equipos automotores y el trabajo de la Empresa Alimentaria para rehabilitar la construcción de panaderías con la finalidad de que asuman la producción de pan con leña. En el sector de la Educación se aplican alternativas “porque el combustible no solamente es para la transportación, también se utiliza en la elaboración de alimentos, fundamentalmente en calderas y por ese concepto se puede ahorrar”.

A la pregunta de, si no hay combustible físico, ¿para qué se sigue asignando en las tarjetas?, Pérez Pérez refirió que “se está trabajando por los compañeros de la Dirección de Economía y Planificación en ajustar las asignaciones a la realidad a partir de que existen dificultades imprevistas, o sea, que no están dentro de las planificadas. Se está trabajando para eliminar esa distorsión que hoy existe”.

Especificó que en estos momentos no existe ninguna garantía para los porteadores privados vinculados a la transportación de pasajeros, pues “solamente se está priorizando a los carros estatales debido a las restricciones que tenemos”.

Interrogado sobre si en alguna ocasión, los Cupet espirituanos han estado en opción cero de combustible, respondió categóricamente: “No. Jamás nos hemos quedado en cero. Ha sido un trabajo bastante responsable, sobre todo de todas las entidades que consumen y con una buena comunicación y una alerta de las dificultades que podemos tener en cada lugar, se han ido tomando decisiones y se han ido garantizando todos estos servicios que ya mencioné”.

Puntualizó que “puede faltar en un territorio, como ha faltado, pero en otro lo tenemos y se ha conjugado, por ejemplo, el traslado de pacientes; vienen todas las ambulancias a la cabecera provincial, servician aquí y van para el municipio, siempre con el servicio que esté prestando; igual sucede con los carros fúnebres, la transportación de la harina del pan, el transporte público que, como tributa a la cabecera provincial, el ómnibus viene, servicia aquí y garantiza la otra salida”.

Acerca de otro combustible, el gas licuado, y el rumor sobre si, cuando aparezca, su expendio será en divisa, la propia fuente aclaró: “No está todavía ni aprobado ni indicado, ni tenemos información sobre ello.

“Lo que sí es cierto es que no existe el líquido para venta a la población hoy porque el gas es directamente proporcional a los combustibles y está afectada la distribución. Hasta este momento sí se ha ido garantizando el que corresponde a los círculos infantiles y los hospitales, en la medida que el país lo ha ido teniendo para esos servicios”·