Santa Lucía, soluciones de pueblo

Una valiosa fórmula para lidiar con las adversidades, en el complejo escenario que vive el país

Santa Lucía no esperó por nadie para resolver el problema de las comunicaciones. (Foto: Pastor Batista)

Si bases productivas, campesinos y pobladores en general de otros lugares hicieran lo que recientemente lograron quienes habitan este territorio espirituano, muchos problemas podrían quedar resueltos, como solemos decir: «en casa».

Cada vez más ceñido y brutal, el cerco energético de Estados Unidos contra Cuba mantenía la mayor parte del tiempo sin comunicación al Consejo Popular.

«Nos reunimos un grupo de personas. y entonces un productor tabacalero de avanzada nos dijo que entre todos podíamos poner un kit fotovoltaico en nuestro centro de comunicaciones. La idea surge, se suman más productores, se incorporan las cooperativas del Consejo Popular, y también la población».

Según explica Ada Amelia González, miembro de la cooperativa de créditos y servicios Sergio Soto, se reunió un grupo de personas para buscar una solución propia.

No solo Eridania Pérez, la presidenta del Consejo Popular, acogió con júbilo la idea desde el principio. Las seis cooperativas enclavadas en la zona y productores independientes expresaron disposición para cooperar con la adquisición de un kit de paneles solares, que muy bien podía ser instalado en el centro telefónico de Santa Lucía, para beneficio de toda la comunidad.

La noticia se tornó pólvora entre trabajadores por cuenta propia y pobladores del lugar, interesados en aportar dinero para concretar la aspiración. Hasta jubilados acudieron para ayudar.

Especialistas de ETECSA no podían hacer menos. Su aporte, una vez adquirido el kit de seis kW de potencia, consistiría en instalarlo «con todas las de la ley». Y así lo hicieron, en apenas dos jornadas de ardua, pero apasionada, labor.

Atrás quedaron, entre otras angustias, las que significaban no poder comunicarse ante una emergencia para solicitar el servicio de una ambulancia, o el imperativo de comunicarse con algún familiar por razones igualmente de urgencia.

De manera que, como explica Darwin Pérez Figueredo, al frente del centro de telecomunicaciones de Cabaiguán, en medio de la falta de combustible que afecta a todo el país, y de los reiterados y prolongados apagones, Santa Lucía puede mantener continuidad y vitalidad en sus comunicaciones, gracias al aporte de sus propias bases productivas y habitantes, empeñados en resolver, por sí mismos, un problema que afectaba a todos.