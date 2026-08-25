Se reúne Díaz-Canel con representantes del sector privado cubano

El Jefe de Estado abogó por no mirar la efectividad de un proyecto económico, en cualquiera de las formas de gestión, solo por lo que ingresa a una cuenta bancaria

Foto: Estudios Revolución

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez se reunió con representantes del sector privado en Cuba, contacto que, según explicó, será constante con el sistema empresarial cubano, que es uno solo e incluye a las formas estatales y no estatales.

No podemos construir todo lo que queremos hacer en beneficio del país si no logramos esta comunicación, dijo durante el encuentro, en el que participaron empresarios de los sectores de la alimentación, agricultura, energía, transporte, asesoramiento jurídico y otros.

“Si no hay diálogo sistemático, no podemos saber qué estamos pensando y cómo vamos construyendo con consenso”, destacó el Jefe de Estado, quien acudió a esta cita acompañado por Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro; Osnay Miguel Colina Rodríguez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba; Jorge Luis Broche Lorenzo, jefe del departamento económico del Comité Central, y Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales.

Díaz-Canel aseguró que “lo que estamos haciendo es para que Cuba crezca y para que haya una relación adecuada entre lo que ustedes pueden aspirar como empresarios y también lo que el país aspira, y que podamos conjugarlo en una matriz donde todo el mundo se beneficie”. Y, sobre todo —añadió—, fortalecemos el impulso que el país requiere en tiempos tan complejos como este para alcanzar la prosperidad que necesita nuestro pueblo.

El Jefe de Estado abogó por aumentar en el país la producción de alimentos, bienes y servicios; por reducir los costos improductivos y la dependencia de las importaciones de productos acabados; e incorporar tecnología, conocimiento e innovación.

No tiene sentido, consideró el mandatario, que en nuestro modelo económico y social tengamos en cuenta a todos los actores económicos si estos no están en función de las estrategias de desarrollo territorial y local, y del Plan Nacional de Desarrollo.

“Si el país quiere impulsar el sector energético, ¿cuál es el papel de la empresa estatal en el sector energético? ¿Cuál es el papel de la empresa privada en el sector energético?” Y eso, precisó, tiene que estar también reflejado en los números: ¿cuánto aportaron ustedes en el sector energético, en la creación de empleo, en ingresos para la nación, cuánto aportaron en generación eléctrica?, reseñó.

Al propio tiempo, Díaz-Canel fue crítico en temas como las ganancias ilegítimas. La ganancia, significó, tiene que estar vinculada al esfuerzo, a los resultados, a la productividad, a la eficiencia, a la innovación, al riesgo que se asume, y no a la especulación ni al abuso con los precios que van en contra de nuestro pueblo.

Este sector, instó, no puede convertirse en espacio de ilegalidades, de evasión fiscal, de especulación, de corrupción, de acaparamiento, de fijación de precios desconectados de las realidades.

Fustigó de manera particular la no aceptación de pagos por transferencia, una práctica nociva que va contra nuestra población, y sobre la cual se seguirá una ofensiva hasta su total solución.

El Jefe de Estado abogó por “no mirar la efectividad de un proyecto económico, en cualquiera de las formas de gestión, solo por lo que ingresa a una cuenta bancaria, sino, y más que todo, por lo que aporta a la mesa de una familia, al empleo de un joven, a lograr que un muchacho con potencial encuentre un espacio en el país para desarrollarse, a lo que podamos hacer en el mejoramiento de una comunidad, a lo que puede aportar a la economía y al desarrollo de un municipio y, en fin de cuentas, a la soberanía”.

Díaz-Canel aseguró que Cuba saldrá adelante con la implementación de las transformaciones económicas y sociales, dándole participación a todos, siempre desde una orientación hacia el bienestar del pueblo y el desarrollo del país.

Durante el encuentro, varios de los empresarios expusieron sus experiencias de trabajo; y hablaron de prejuicios y trabas que persisten en niveles intermedios de dirección, motivadas a veces por el desconocimiento de las 176 transformaciones económicas y sociales recién aprobadas.

Igualmente presentaron nuevos proyectos de negocios y pusieron al tanto a la dirección del país sobre programas sociales que desarrollan en sus comunidades; explicaron prioridades como el cambio de matriz energética en sus negocios para no detener producciones; y abogaron por ser considerados parte del entramado empresarial cubano, en el desafío colectivo de sacar al país adelante.