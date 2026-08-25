Ataque de pandilla deja 40 muertos en Haití

La nueva ofensiva de los bandidos contra varias zonas de esa región provocó el pánico entre los residentes y obligó a muchas familias a huir de sus hogares

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Unos 40 haitianos muertos es hasta hoy el saldo de intensos ataques en las últimas horas por una banda armada contra la localidad capitalina de Kenscoff, según fuentes citadas por el diario Gacette Haiti.

La agresión contra esa localidad montañosa de las alturas de Puerto Príncipe fue atribuida a la coalición criminal “Viv Ansanm”, una de las principales pandillas criminales que operan en la región, añadió el exdiputado Massillon Jean, según el periódico.

Kenscoff, urbe de clima fresco y actividad agrícola que es víctima hace meses de cruentas acciones militares, devino otra vez teatro de horror y está sumida en la desolación por esas operaciones, agregó el periódico.

La nueva ofensiva de los bandidos contra varias zonas de esa región –subrayó el diario- provocó el pánico entre los residentes y obligó a muchas familias a huir de sus hogares, para aumentar la lista de desplazados.

“Esta nueva tragedia -comentó el exlegislador Jean- demuestra una vez más la gravedad de la crisis de seguridad que afecta a la región metropolitana y a todo el país”.

Según el legislador, estos últimos ataques, además, reavivan las preocupaciones sobre la capacidad de la Policía para proteger a la población y asegurar las principales rutas que conducen a Kenscoff.

“Los vecinos denuncian –apunta Gacette Haiti- esta situación especialmente difícil, «que exige respuesta urgente de las autoridades, mientras la presencia de grupos armados representa una amenaza para el suministro de productos agrícolas a la capital”.

La nueva ofensiva –insisten las fuentes- se produce en un contexto marcado por la expansión de grupos armados en varias zonas del departamento Oeste, en tanto las familias en duelo exigen una mejor protección.

Importantes sectores de la sociedad civil piden también a las autoridades que actúen «de forma rápida para restablecer la seguridad y la autoridad estatal en Kenscoff”.