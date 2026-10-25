Sin gravedad, evolusionan lesionados tras accidente en Matanzas

Ingresados, pero sin peligro para la vida, permanecen cuatro pacientes de los lesionados durante el accidente masivo de tránsito

Ingresados, pero sin peligro para la vida, permanecen cuatro pacientes de los lesionados durante el accidente masivo de tránsito ocurrido el viernes último en la autopista de Varadero, en las proximidades de la localidad de Carbonera.

Yamira López García, directora de Salud Pública en la provincia de Matanzas, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que permanecen hospitalizados dos pacientes en Ortopedia y dos en Cirugía, de ellos tres son hombres y una mujer, el resto fueron ya dados de alta. Los dos menores que fueron remitidos al centro médico para pacientes en edad pediátrica Eliseo Noel Caamaño, con clasificación de código verde (sin peligro para la vida), se encuentran también ya de alta, informó López García.

Lamentablemente una persona falleció en la escena del accidente; otras 29 resultaron lesionadas pero la solidaridad de la población que contribuyó al traslado hacia centros hospitalarios y la rápida respuesta del personal médico y los Servicios Intensivos de Urgencia Médica (SIUM) ponderaron a favor de la atención oportuna.

Interesados en la atención a los viajeros del camión involucrado en el incidente, el mismo viernes acudieron con agilidad a los centros de salud Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, y Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio.