Buscan a tres tripulantes del buque panameño que naufragó al norte de Cuba

El buque, operado por la compañía Sidra Line y registrado bajo bandera panameña, es objeto de una investigación a cargo de una comisión gubernamental multidisciplinaria

Fueron rescatados 13 integrantes de la tripulación, uno de ellos fallecido, mientras prosiguen las operaciones para encontrar a los otros tres.

Las labores de búsqueda y salvamento continúan hoy para localizar a tres tripulantes desaparecidos tras el naufragio del buque panameño HALIMA frente a las costas de la provincia cubana de Artemisa.

La embarcación se hundió en la madrugada del 26 de noviembre a unas tres millas náuticas al norte de la bahía de Cabañas, en el occidente de Cuba, con 16 tripulantes de nacionalidades egipcia e indonesia y 208 contenedores a bordo.

De acuerdo con la Administración Marítima de Cuba, fueron rescatados 13 integrantes de la tripulación, uno de ellos fallecido, mientras prosiguen las operaciones para encontrar a los otros tres.

El buque, operado por la compañía Sidra Line y registrado bajo bandera panameña, es objeto de una investigación a cargo de una comisión gubernamental multidisciplinaria, creada para determinar las causas del accidente y coordinar las acciones de búsqueda y salvamento con los armadores.

La entidad informó que está prevista la atención médica de los rescatados y la prestación de los aseguramientos requeridos, conforme a los protocolos establecidos.