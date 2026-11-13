Estados Unidos: Crucero con más de 100 personas a bordo se hunde tras ser embestido por un tanquero

Los equipos de emergencia están llevando a cabo labores de rescate y asistencia

Foto: Captura de video

Un crucero fluvial con casi 150 personas a bordo se está hundiendo en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans, en Luisiana (EE.UU.).

Según el secretario de prensa del Puerto de Nueva Orleans, el incidente se produjo después de que la embarcación chocara con un buque cisterna.

Desde el puerto precisaron que el crucero se encontraba atracado cuando el tanquero colisionó con él. En el momento del accidente, a bordo del barco había 129 pasajeros además de los miembros de la tripulación.

Los equipos de emergencia están llevando a cabo labores de rescate y asistencia, mientras los pasajeros están siendo trasladados al interior del edificio administrativo del puerto.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, confirmó el incidente e informó que se está dirigiendo a Nueva Orleans.