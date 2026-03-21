Sistema Electroenergético Nacional sufre nueva desconexión

La Unión Eléctrica aplica protocolos para la recuperación, priorizando la creación de microsistemas en las provincias para energizar servicios básicos

A las 6:32 ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, confirmó la Unión Eléctrica.

Es la tercera caída que se produce en el mes de marzo, tras la imposición del bloqueo de combustibles realizado por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

La causa de la desconexión del SEN fue una oscilación de voltaje por la baja frecuencia.

El problema de origen sería la salida repentina de la unidad 6 de la CTE Nuevitas. A partir de ese instante, ocurre un efecto de cascada en las máquinas que estaban en línea.

El proceso de restauración, se dirige desde el Despacho Nacional de Carga y se realiza de conjunto con los Despachos de cada provincia y las tecnologías que tributan energía al país, con presencia además de la Unión Cuba Petróleo.

La Unión Eléctrica aplica protocolos para la recuperación, priorizando la creación de microsistemas en las provincias para energizar servicios básicos.

(Información de los canales de la UNE y el periodista Lázaro Manuel Alonso)