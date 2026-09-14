Sondeos favorecen a demócratas en EE UU mientras sigue baja la popularidad de Trump

Sondeos de opinión confirman el avance de los demócratas ante el descontento ciudadano por el costo de la vida y las acciones de política exterior de la Casa Blanca

La pérdida de respaldo de la Administración republicana coincide con episodios de alta repercusión internacional. (Foto: Internet)

Sondeos de opinión recientes revelan una ventaja en la intención de voto a favor del Partido Demócrata frente al oficialismo republicano de cara a las elecciones de medio término, programadas para el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

El avance de la oposición legislativa se produce en medio del descontento ciudadano generado por las decisiones de política exterior del Ejecutivo y la creciente presión económica por el alto costo del combustible y el alza en el índice de precios al consumidor. En los últimos meses, sucesivas encuestas han confirmado el declive progresivo de la imagen del presidente republicano.

Estrategia financiera frente al desplome de popularidad

Ante este escenario adverso y con un índice de desaprobación nacional que ronda el 63%, el presidente Donald Trump presentó en Dallas, Texas, una propuesta económica que consiste en otorgar un pago único de 5.000 dólares a cada persona adulta en el país si su partido gana los comicios.

El anuncio fue hecho esta semana durante una convención nacional del Partido Republicano y fue visto por analistas como muestra de la desesperación ante las dudas sobre las perspectivas del Partido Republicano en las elecciones de noviembre. Varios comentaristas señalaron que fue una clara declaración de compra de votos.

El plan, cuyo costo superaría el billón de dólares según estimaciones de la Oficina del Censo sobre la población adulta (cerca de 270 millones de personas), no cuenta aún con una estructura clara ni con mecanismos explicados para su distribución.

«Si ganan los republicanos, ganas con nosotros», sostuvo el mandatario en su intervención pública, en un esfuerzo por revertir los índices de aprobación de su gestión, los cuales se ubican en torno al 32%.

Tensiones geopolíticas y el peso del voto latino

La pérdida de respaldo de la Administración republicana coincide con episodios de alta repercusión internacional, entre los que destacan la continua injerencia en América Latina, los conflictos con aliados de la OTAN, las guerras arancelarias, la prolongación del conflicto con Irán y la consiguiente crisis de suministro energético, que tiene efectos mundiales.

En el plano electoral interno, la estrategia republicana intenta contrarrestar la simpatía de la comunidad latina hacia los demócratas. Este sector representa más del 40% de la población estadounidense y podría influir en unos comicios que anuncian cambios en la reconfiguración del Legislativo, en medio de un escenario político polarizado.