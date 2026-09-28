Subraya China apoyo firme a Cuba en aniversario 66 de relaciones entre ambas naciones

El 28 de septiembre de ese año, Cuba se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en establecer estos nexos con la nueva China

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. (Foto: PL)

China reafirmó hoy su apoyo firme a Cuba sin importar los cambios en el contexto internacional, a tono con el aniversario 66 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

En respuesta a pregunta formulada por Prensa Latina, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que el país explorará un camino de desarrollo socialista que se ajuste a sus condiciones nacionales y en apoyo firme a la salvaguarda de la soberanía nacional de la Mayor de Las Antillas.

Desde que Cuba y China establecieron relaciones diplomáticas hace 66 años, la amistad entre los dos países de ha transmitido de generación en generación, apuntó el portavoz.

Guo detalló que en los últimos años bajo la dirección estratégica de los dos Jefes de Estado, la construcción de una comunidad de destino compartido ha seguido avanzando y destacó que China se opone a la injerencia extranjera sobre la nación caribeña.

Con un presente que evidencia amplia cooperación multisectorial y el apoyo mutuo en temas de interés nacional para ambas naciones, Cuba y China arriban este 28 de septiembre al 66 aniversario de relaciones diplomáticas.

Delante de más de un millón de cubanos, el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, instó el 2 de septiembre de 1960 a romper relaciones con el gobierno de Taiwán para establecer vínculos diplomáticos con la República Popular China de Mao Zedong.

El 28 de septiembre de ese año, Cuba se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en establecer estos nexos con la nueva China, lo que allanó el camino para las relaciones entre el gigante asiático y el resto de las naciones de la región.