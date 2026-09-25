Italia trae a Cuba solidaridad y energía solar en tiempos difíciles

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel sostuvo un amplio diálogo con eurodiputados, diputados al Parlamento nacional y representantes de la sociedad civil, miembros del movimiento de solidaridad con Cuba en Italia que desde mediados de 2024 impulsan este proyecto

El presidente Díaz-Canel intercambió en La Habana con representantes del proyecto italiano “Energía para la vida, encendamos la luz en Cuba”. (Foto: Estudios Revolución)

“La relación histórica que hay entre el pueblo cubano y el pueblo italiano son relaciones realmente entrañables”, señaló el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a representantes del proyecto italiano “Energía para la vida, encendamos la luz en Cuba”, con quienes sostuvo un encuentro la noche de este jueves.

El jefe de Estado sostuvo un amplio diálogo con eurodiputados, diputados al Parlamento nacional y representantes de la sociedad civil, miembros del movimiento de solidaridad con Cuba en Italia que desde mediados de 2024 impulsan este proyecto.

Se trata de una campaña dirigida a recaudar fondos para la instalación de paneles solares fotovoltaicos en diversas instituciones del país. Ahora, una representación de sus impulsores se encuentra en la Isla para intercambiar con el pueblo cubano, sus instituciones y autoridades.

Al recibirlos, Díaz-Canel calificó a los pueblos de Cuba e Italia como dos pueblos que se distinguen “por la manera en que defendemos nuestras patrias, por nuestras culturas, por nuestra manera de ser; somos alegres, somos optimistas, no nos dejamos vencer, y somos pueblos dignos, y creo que por eso nos entendemos tanto”.

Al ponderar el surgimiento de este proyecto de solidaridad con nuestro país, subrayó cómo se unieron representaciones de la sociedad civil italiana y diferentes organizaciones para fundar una sola caravana para venir a Cuba, con lo que han demostrado —añadió— “una enorme sensibilidad, una enorme comprensión de nuestros problemas, y también nos manifiestan un enorme apoyo”.

El mandatario les agradeció por la realización de la campaña “Energía para la vida, encendamos la luz en Cuba”, cuyos beneficios ha podido comprobar en visitas a los territorios, como en la Casa de la Cultura de El Cobre, donde le hablaron —les compartió— de todo lo que ustedes habían aportado; una ayuda que también se ha recibido —señaló— en centros de salud, instalaciones culturales y otras instituciones de diversas regiones del país.

Que ustedes estén presentes hoy aquí, en Cuba, precisamente en estos momentos tan duros —reiteró Díaz-Canel Bermúdez—, es una expresión de valentía, porque sabemos —dijo— “lo que cuesta hoy venir a Cuba”; del “valor que hay que tener para venir a Cuba”.

“Nosotros —dijo— estamos condenados, nosotros estamos puestos en la palestra internacional, sobre todo desde el punto de vista comunicacional, como si fuéramos el país más terrible del universo. Y esa propaganda, esa construcción mediática, no la ha hecho cualquiera, la ha hecho la potencia más poderosa del mundo, la que tiene el control sobre los principales medios de comunicación, sobre las redes sociales y que es la que encabeza toda esta articulación de intoxicación mediática con relación a Cuba”.

Para Cuba, una solidaridad esencial, de pueblos

El proyecto “Energía para la vida, encendamos la luz en Cuba” ha recaudado unos 400 000 dólares, fruto del aporte de diversas organizaciones y personas a título individual, para instalar paneles solares en diversas instituciones, fundamentalmente en el oriente.

Hasta la fecha han resultado beneficiadas instalaciones de la industria alimentaria, la agricultura e instituciones culturales y de salud de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma y La Habana.

La campaña fue impulsada por la Asociación Recreativa Cultural Italiana (ARCI) y su ONG dedicada a la labor internacional; la Confederación Nacional Italiana del Trabajo; la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba; la Asociación Nacional de Partisanos; organizaciones sindicales y sectores de la sociedad civil.

Como parte de la iniciativa, en estos momentos visitan el país, con el objetivo de conocer los efectos devastadores del bloqueo y evaluar el resultado de la campaña, varios parlamentarios, eurodiputados, representantes de las organizaciones participantes en la campaña y sectores de la sociedad civil.

Con la participación de los compañeros Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, y Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el intercambio fue moderado por Daniel Lorenzi, dirigente de ARCI.

Walter Massa, miembro de ARCI, mostró su alegría por estar de nuevo en Cuba y comprobar una vez más la resistencia y capacidad de resiliencia del pueblo cubano, por lo que se ratificó en su empeño de que, al regresar a Europa, a Italia, es necesario continuar promoviendo iniciativas para ayudar al pueblo cubano en momentos en que tanto lo necesita y seguir denunciando la agresión de la que es víctima por parte del Gobierno de los EE. UU.

“La nuestra —señaló— no es una solidaridad de campaña, es una solidaridad esencial, de pueblos, porque Cuba —afirmó— es un símbolo de la resistencia al capitalismo, de ese mundo que no queremos ser. Cuba nos enseña —aseveró— que otro mundo es posible, y ese tiene que ser un mundo de paz”.

El eurodiputado Sandro Routelo, vicepresidente de la Comisión Política Euro-Latina, se mostró golpeado por todo lo que ha visto en Cuba como consecuencia de la agresión de que es víctima.

El cubano —denunció— es un pueblo contra el que se está perpetrando un crimen silencioso. Nosotros —añadió— somos hijos de la posguerra, una generación que nació para la paz, por lo que Cuba y su pueblo “están en nuestros corazones” y nos reafirma en la lucha y la necesidad de que en el mundo se imponga un nuevo derecho internacional, que enfrente y condene los crímenes que están cometiendo personajes como Trump y Netanyahu.

“Hoy en el mundo hay una situación muy agresiva, por lo que creo que se necesita, que es urgente, un frente progresista internacional para enfrentar esto”, defendió Routelo.

Stefania Ascari, diputada al Parlamento italiano por el Movimiento 5 Estrellas, señaló que las donaciones que han traído solo son un pequeño gesto hacia el pueblo cubano, y estar aquí —afirmó— nos ha permitido tocar con las manos lo que está sufriendo, el genocidio económico, financiero y comercial de que está siendo víctima.

Cuba, señaló Ascari, está sufriendo un embargo criminal, y nos vamos de aquí con una responsabilidad altísima y estamos tomando partido a favor de su pueblo, un pueblo de paz que quiere la paz y que tiene derecho a la paz.

Laura Boldrini, diputada por el Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Diputados de Italia, comentó que venir a Cuba es para los italianos un deber por lo que Cuba hizo por Italia en un momento tan duro como fue la pandemia de COVID-19.

Cuando los cubanos llegaron a Lombardía, recordó, la pandemia tenía a nuestro país de rodillas, pero los médicos cubanos nos insuflaron fuerza, nos llevaron solidaridad, les dieron confianza a nuestro sistema de salud para dar una respuesta eficaz a la COVID-19. Entonces, en estos momentos de dificultades por los que atraviesa Cuba, nosotros tenemos el deber de ratificar nuestra solidaridad hacia ustedes, afirmó.