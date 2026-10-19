Talento creador en la Empresa Pecuaria Venegas

Unos 40 innovadores del centro protagonizan inventivas que rescatan equipos deteriorados y encuentran formas novedosas para asegurar la continuidad de los procesos vitales

La reparación del chasis del camión ZIL-131 alcanzó un efecto económico de 50 000 pesos en moneda nacional. (Foto: Greidy Mejía/Escambray)

Aprovechar la creatividad de hombres y mujeres que no se detienen ante los obstáculos deviene fortaleza para la Empresa Pecuaria Venegas, de Yaguajay, entidad que consolida el movimiento innovador en pos de buscar soluciones a las principales problemáticas del centro.

En declaraciones a Escambray Loinel Castillo Delgado, director de Desarrollo de la institución, explicó que unos 40 trabajadores integran la nómina de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en la entidad, quienes, además de rescatar equipos deteriorados, encuentran formas novedosas para asegurar la continuidad de los procesos vitales de la empresa.

Castillo Delgado apuntó que, aunque la innovación siempre ha estado presente allí, desde el 2023 ha tomado más fuerza; de ahí que las inventivas beneficien áreas estratégicas como la de producción con las Unidades Empresariales de Base ganaderas y productoras de leche, la del transporte y la comunicación, entre otras.

Dentro de los principales aportes hasta la fecha, detalló la propia fuente, sobresalen la reparación del chasis de un camión ZIL-131, el uso de la inteligencia artificial con la elaboración de etiquetas para la comercialización de productos cárnicos y biológicos, y para un queso de exportación que se prevé lograr.

Asimismo, resaltó el trabajo de mejoramiento genético que se ha efectuado de forma continua durante los últimos cinco años, el cual ha permitido a la empresa llegar a las 20 000 cabezas de ganado, además de varios premios de Gran Campeón en la Feria Internacional de Rancho Boyeros. Unido a ello, dijo, también sobresale la implementación de 585 kilowatts de potencia a través de la instalación de paneles solares en diferentes áreas.

El director de Desarrollo de la Empresa Pecuaria Venegas acotó que, a pesar del complejo contexto económico que atraviesa el país, los innovadores del centro siguen adelante y las inventivas logradas hasta la fecha alcanzan un efecto económico que supera los 17 millones de pesos en moneda nacional, lo cual implica un ahorro de recursos para la entidad.

De igual forma, puntualizó que el centro prioriza la atención a los innovadores, por lo que cada año se premia a los mejores y se trabaja por remunerar cada una de las inventivas realizadas.