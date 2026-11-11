No tienes que ser hombre para que alguien te respete

Asegura la joven Mirialis de la Caridad Guevara Trujillo, quien ha hecho de la innovación su templo personal y acaba de recibir el Premio Nacional por el Mayor Impacto Económico y Social que otorga la ANIR

Cada día esta muchacha encuentra un motivo para aprender algo nuevo. (Fotos: Cortesía de la entrevistada)

Mientras de pequeña jugaba en la finca campestre de sus padres, allá en Condado, Trinidad, nadie podía adivinar que había venido al mundo con un don: el arte de crear. Aunque no pinta cuadros ni escribe libros, cada día demuestra su ingenio innovador. Con apenas 33 años, esta muchacha ha demostrado con creces una imaginación fecunda y práctica para resolver las más diversas problemáticas en su área de competencia.

Como sus orígenes guajiros mismos, el diálogo con Mirialis de la Caridad Guevara Trujillo transpira naturalidad. Sus estudios en el IPVCE Eusebio Olivera le concedieron el boleto para estudiar Ingeniería Química en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, de donde egresó como primer escalafón de la provincia en su especialidad.

“Mi papá es campesino y mi mamá, licenciada en Microbiología. Creo que el interés por la innovación y la Química nacieron conmigo. Mi mamá siempre quiso que yo fuera ingeniera para fabricar perfumería. Los perfumes no los hice, pero me incliné por la alimentación”.

Con su expediente de recién graduada y las dudas de cualquier novato bajo el brazo, entró por las puertas de la Empresa Cárnica, donde la ubicaron como adiestrada en la empacadora Roberto Quesada. Allí comenzó a aprender los procedimientos y a especializarse en el área tecnológica y productiva.

“Vivía en un alquiler hasta que mi papá pudo comprarme mi casita aquí, en el Reparto Toyo. En la universidad me enseñaron la teoría, pero cuando chocas con la realidad tienes mucho que aprender. Todo era nuevo para mí. Todavía estoy aprendiendo”.

La joven innovadora ha recibido varios premios y reconocimientos por sus aportes productivos.

¿Cómo una mujer joven y recién graduada logró acoplar en un colectivo donde predominan hombres experimentados?

“El choque fue un poco fuerte. Al principio, la función mía prácticamente era aprender. Aprendí de todo. Después, al otorgarme la plaza de tecnóloga en esa Unidad Empresarial, sí fue un choque fuerte porque todos eran hombres y ningún hombre quiere ser mandado por una mujer, menos por una mujer joven.

“Ahí me tuve que imponer y ellos aprendieron a respetarme mucho porque cuando una mujer tiene conocimiento, el hombre la respeta. No tienes que ser hombre para que alguien te respete. Me gané el cariño de todos ellos.

“Luego, me pasaron para la empresa por mis resultados, cuando voy allá de visita o a chequear algún proceso productivo todos vienen a saludarme, dicen que extrañan trabajar conmigo porque juntos logramos un buen ambiente”.

Cada día, esta muchacha delgada e inquieta se levanta con los bríos de su edad y entra por la puerta de la Empresa Cárnica con mil y una ideas rondando su cabeza. No por gusto, este año mereció ─junto a otros tres innovadores hombres de la provincia─ el PremioNacional por el Mayor Impacto Económicoy Social que otorga la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).

Mirialis junto a los otros innovadores que recibieron el Premio Nacional de la ANIR.

“Cuba era una antes de la covid y otra después. Cuando yo comencé en el 2016 y hasta el 2020 teníamos de todo para trabajar: las materias primas cárnicas y no cárnicas, aditivos, condimentos, extensores. La tecnología era fácil: nada más hacer la fórmula y siempre salía bien.

“Pero del 2020 hacia acá comenzó la escasez, el cerdo, que era nuestra materia prima fundamental en aquel momento para todas las formulaciones, se redujo prácticamente a cero. También disminuyeron drásticamente la carne de res y las materias primas no cárnicas. Dejaron de entrar los almidones, los extensores de soya, la harina de trigo.

“Entonces tuvimos que tomar alternativas porque o parábamos la empresa, se quedaban cientos de trabajadores sin salario, no trabajábamos más esperando que aparecieran las materias primas a las que estábamos acostumbrados o innovábamos y creábamos nuevas formulaciones. Por supuesto, siempre y cuando estas quedaran con la calidad requerida para los consumidores.

“Y así comenzamos a innovar, a incursionar en las harinas no convencionales para hacer los embutidos: de arroz, de yuca, de maíz. Creamos nuevas formulaciones mezclando la carne de res con el MDM, que es la carne separada mecánicamente del pollo procedente de la importación. Luego logramos instalar nuestra propia fábrica de MDM de res.

“También dejamos de utilizar el condimento importado y comenzamos a probar con el condimento fresco. Y bueno, utilizando la ingeniería y la tecnología, como se dice, logramos crear nuevas formulaciones que quedaron con la calidad y la inocuidad requeridas, que han tenido bastante aceptación. Todos los días hay que crear algo diferente por la escasez de algún componente y eso nos obliga a innovar”.

Solo sus últimos tres aportes, por los que mereció el importante reconocimiento de la ANIR, suman una contribución financiera superior a los 150 millones de pesos: la creación del embutido Yayabo, del jamón cocido superior y del fiambre espirituano.

Con un notable impacto económico y medioambiental, estas soluciones ahorraron recursos y materias primas; incrementaron la producción, la productividad del trabajo y la calidad, con el debido respeto a las normas de inocuidad que estos alimentos exigen.

Sus propuestas, con una demostrada aceptación, se han distribuido y comercializado en instalaciones del Turismo, el Comercio, la Gastronomía y otros sectores como Salud y Educación. Estos surtidos contribuyeron a la sustitución de importaciones y a la obtención de ganancias en la Empresa Cárnica.

“Somos un equipo de trabajo. Nadie solo toma una decisión, entre todos resolvemos los problemas que se presentan. Lo que más me apasiona es crear, que venga el director y nos diga que existe un problema y hace falta que lo solucionemos. Ser yo la que resuelva esa situación y saque a la empresa adelante es lo que me gusta hacer como profesional”.

Hoy, cuando muchos jóvenes emigran del país o hacia el sector particular en busca de mejores salarios, te mantienes en una empresa estatal, ¿es aquí donde pretendes mantener tu proyecto de vida?

“No tengo planificado hasta el momento dejar mi trabajo porque gracias a él he logrado todo y soy quien soy. Tengo que agradecer la ayuda que he recibido de la dirección de esta empresa. Aquí he podido viajar incluso al extranjero para pasar un curso en China, he tenido la oportunidad de participar en varias ferias internacionales, en diplomados, de crecerme como profesional y esas posibilidades me las han dado en este lugar.

“Esta empresa cada día va en crecimiento, estamos trabajando también para incrementar los salarios a todos los trabajadores y a los jóvenes talentos nos van a pagar un salario superior al de los demás para que nos mantengamos aportando aquí”.

En su tiempo libre, además de visitar a la familia ─porque las raíces nunca se olvidan─, a esta muchacha le fascina viajar, conocer lugares y disfrutar la playa: “Me encanta sentarme frente al mar que tanto relaja, hace olvidar los problemas y hasta me surgen nuevas ideas”.

Pero, su otra pasión son los animales: “Adoro a mi perro Lasy, soy animalista, ayudo a las asociaciones de rescate con algún dinero, dono alimentos y si puedo recoger algún perro en la calle lo hago porque eso me hace feliz”.