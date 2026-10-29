¿Teléfonos móviles en Cuba retrasarán automáticamente sus relojes este 1 de noviembre?

Como el cambio oficial de Cuba para el 1 de noviembre de 2026 se había planificado con antelación, la mayoría de los dispositivos aún tienen grabada la instrucción de atrasar una hora en esa fecha

La decisión del Gobierno cubano de mantener el horario de verano hasta noviembre de 2027 no se ha reflejado en los sistemas operativos de los teléfonos móviles, que siguen programados con la regla anterior.

Los teléfonos inteligentes no consultan las noticias, sino una base de datos interna llamada tzdata (o base de datos de zonas horarias IANA), que contiene las reglas históricas y programadas para cada país.

Como el cambio oficial de Cuba para el 1 de noviembre de 2026 se había planificado con antelación, la mayoría de los dispositivos aún tienen grabada la instrucción de atrasar una hora en esa fecha (pasando de UTC-4 a UTC-5). Por lo tanto, es muy probable que, en la madrugada del domingo 1 de noviembre, los teléfonos móviles cambien la hora automáticamente, aunque el país ya no lo haga.

¿QUÉ DEBES HACER EL 1 DE NOVIEMBRE?

– Verifica la hora: al despertar, revisa si tu móvil se ha retrasado una hora por su cuenta.

-Corrige manualmente: si es así, ve a Ajustes > Sistema > Fecha y hora (la ruta exacta varía según el modelo) y desactiva temporalmente la opción de «Hora automática». Luego, ajusta la hora manualmente una hora hacia adelante para que vuelva a coincidir con el UTC-4 que seguirá rigiendo oficialmente en Cuba.

– Vuelve a activar la automatización: una vez corregida, puedes volver a activar la «Hora automática». El teléfono mantendrá la hora correcta hasta que, en teoría, la base de datos se actualice con la nueva regla cubana.

Hasta que los fabricantes no lancen una actualización que incluya el cambio oficial de Cuba, los dispositivos podrían volver a intentar cambiar la hora en la fecha originalmente programada.