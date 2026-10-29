Agradece Cuba respaldo global contra bloqueo de EEUU

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel subrayó la denuncia por el bloqueo estadounidense, al que calificó de genocida y de castigo colectivo

130 países acompañaron a Cuba en su demanda del levantamiento del cerco, 17 votaron en contra del proyecto y 25 se abstuvieron. (Foto: PL)

El presidente Miguel Díaz-Canel agradeció este jueves en nombre del pueblo de Cuba el respaldo de la comunidad internacional frente al bloqueo estadounidense, apoyo ratificado la víspera en la Asamblea General de la ONU.

En su cuenta en X, el mandatario agradeció en particular la solidaridad de las 130 naciones que dieron su voto en la Asamblea General a un proyecto de resolución presentado por la isla sobre la necesidad de que Washington ponga fin al cerco económico, comercial y financiero aplicado por más de 60 años.

Díaz-Canel subrayó la denuncia por el bloqueo estadounidense, al que calificó de genocida y de castigo colectivo.

La víspera, 130 países acompañaron a Cuba en su demanda del levantamiento del cerco, 17 votaron en contra del proyecto y 25 se abstuvieron.

En las intervenciones en el debate en la Asamblea General de la ONU abundaron las denuncias por el impacto humanitario del bloqueo estadounidense y del cerco energético con el que ha sido recrudecido, así como los llamados al respeto al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

“Fue un acto de valor y de soberanía, frente a las coacciones para que no lo hicieran”, escribió Díaz-Canel en X.

El presidente cubano y otros dirigentes rechazaron en los últimos días las presiones del Gobierno de Estados Unidos para que los países modificaran su tradicional voto contra el bloqueo, política condenada ayer en la ONU por trigésimo cuarta ocasión desde 1992.