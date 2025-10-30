Cuba adopta el horario de invierno a partir de este 2 de noviembre

El próximo domingo 2 de noviembre, Cuba dará inicio al horario de invierno. A las 12:00 de la madrugada (medianoche), los relojes deberán atrasarse una hora, quedando en las 11:00 p.m. del sábado 1 de noviembre.
Con este cambio, se busca un mejor aprovechamiento de la luz solar durante las mañanas. Como consecuencia, los días amanecerán y anochecerán más temprano.
Se recomienda a la población realizar el ajuste en sus relojes antes de ir a dormir el sábado para comenzar el domingo con el nuevo horario establecido.
