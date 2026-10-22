Tenemos que sumar campesinos al tabaco

Indicó Félix Duarte Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, durante la plenaria de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco en Sancti Spíritus

Con la modalidad de sol en palo el tabaco requiere de más atenciones y trabajo manual. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

La urgencia de sumar más fuerzas a la producción tabacalera, que genera dividendos para el país y para el productor, fue recalcada por Félix Duarte Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), durante la plenaria de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco (ABT) Sancti Spíritus, que analizó el quehacer de este sector a pocos días del inicio de la campaña 2026-2027.

Isidro Hernández Toledo, director Agrícola de ABT, explicó los principales resultados del periodo anterior y las condiciones reales con que cuenta la entidad para asumir el incremento previsto en la producción de la hoja.

Iván Jacomino, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Juan Manuel Márquez, de Taguasco, planteó que algunos campesinos no cuentan con el dinero necesario para sumarse al cultivo.

Al respecto, Marino Murillo Jorge, presidente del grupo empresarial Tabacuba, explicó que hay un grupo de incentivos que buscan precisamente la incorporación de productores.

Murillo Jorge comentó sobre los beneficios e incentivos que se aplican a los productores de la hoja.

«Varios de los insumos y tecnologías que les vendemos a los productores tienen componentes en divisa. Pero, por citar algunos ejemplos, en el caso de los elementos de las casas de cura se autoriza un plazo de hasta cinco años para pagarlos.

«Así pasa con fertilizantes, sistemas de riego, maquinarias y muchos otros artículos necesarios para producir tabaco», aseguró.

Aunque la provincia tiene un incremento sostenido en los últimos tres años, el asunto del rendimiento también estuvo sobre la mesa del debate.

Clemente Hernández Rojas, director de ABT, destacó que resulta pertinente determinar por qué algunos vegueros logran rendimientos de hasta 2 toneladas por hectárea y otros no llegan ni a una tonelada.

«Tenemos que revisar qué falta en algunos casos puntuales. A todos se les entregan los mismos insumos y reciben las mismas atenciones», concluyó el directivo.

La Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco en Sancti Spíritus desarrolló su plenaria con el propósito de intercambiar con los productores sobre las condiciones de la presente campaña.

Como colofón de la plenaria tabacalera, se entregaron reconocimientos a los productores y organizaciones de base con mejores indicadores en la pasada campaña.

De manera especial, se destacó al municipio de Fomento por alcanzar las 157 toneladas acopiadas, con un alto rendimiento.

En tanto, el presidente del grupo empresarial Tabacuba entregó un reconocimiento a la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco en Sancti Spíritus por su desarrollo sostenido en las últimas cosechas.

«Tenemos que sumar productores al tabaco», indicó Félix Duarte Ortega, presidente nacional de la ANAP.

La plenaria contó, además, con la presencia de Deivy Pérez Martín, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria en Sancti Spíritus, y Alexis Lorente Jiménez, gobernador provincial.