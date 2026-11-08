Ajetreo constructivo en la Fábrica de Tabaco Torcido para la Exportación de Perea

Las labores, realizadas por una brigada de la UCM Villa Clara, persiguen mejorar la imagen y el flujo productivo de la entidad

Una brigada de la UCM Villa Clara asume las labores constructivas. (Foto: Onel Rodríguez Pulido)

Mejorar el estado constructivo y, a su vez, el flujo de producción en la Fábrica de Tabaco Torcido para la Exportación UEB Roberto Rodríguez Fernández, de la comunidad yaguajayense de Perea, deviene propósito del proceso de reparación que acoge la entidad desde la segunda quincena del mes de septiembre.

Aunque la obra estuvo prevista para el inicio del segundo semestre del año, no se pudo concretar hasta ahora, debido a la compleja situación económica que enfrenta el país. Así lo confirmó a Escambray Onel Rodríguez Pulido, director del centro, quien agregó que las labores están a cargo de una brigada de la UCM Villa Clara, integrada por 13 trabajadores.

“La institución llevaba 30 años como fábrica. Su carpintería era de madera, con el techo de tejas y luego de zinc, y su situación constructiva era mala. Había muchas tablas y paredes en mal estado, de ahí que se decidiera aprobar un presupuesto para repararla, el cual alcanza los 13 millones de pesos en moneda nacional.

“Hasta ahora, el ritmo de la construcción es rápido y se ha contado con los recursos necesarios. Las faenas han sido trabajosas porque primero se comenzó con el desmontaje de una parte de la fábrica; luego se hizo la zapata, se fundió la misma y en la actual etapa se le está ubicando el acero a esta pieza para fundirla nuevamente y comenzar a levantar la edificación”, detalló.

La fundición de la zapata resulta una de las acciones realizadas hasta la fecha.

Rodríguez Pulido añadió, además, que la obra no ha frenado la producción de la fábrica, aun cuando tuvieron que cambiar de local. “En el mes de septiembre se cumplió el plan de galera, no así el de las entregas por limitaciones de recursos.

“Con el fin de continuar con la rutina del centro se habilitó una logia de la comunidad para las brigadas productivas, las oficinas se trasladaron a otro lugar y todavía quedan algunos locales concentrados en la antigua fábrica. El ánimo de los trabajadores es seguir laborando en estas condiciones, un tanto difíciles e incómodas, para cumplir con todos los compromisos”, acotó el director.

Por último, precisó que las labores constructivas prevén concluir en el mes de diciembre, justo al finalizar el año. “Este esfuerzo nos va a regalar una institución más bonita, acogedora, funcional y con los requisitos que exige una fábrica de tabaco para la exportación en estos tiempos. Va a ser un orgullo para los trabajadores y la comunidad de Perea”, finalizó.