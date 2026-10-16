Tiroteo en escuela primaria de Oregón deja cuatro muertos, entre ellos tres niños (+fotos)

El tirador ya había muerto a tiros dentro del colegio cuando la policía llegó al lugar, hacia la 1 de la tarde

La policía no ha informado si esos niños heridos son los mismos que fueron llevados al hospital, y no hay datos sobre su estado.

Tres niños y un adulto murieron este jueves en un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail de Bend, en el estado de Oregón, según información preliminar de una fuente policial citada por CNN.

El tirador ya había muerto a tiros dentro del colegio cuando la policía llegó al lugar, hacia la 1 de la tarde. La policía recibió poco antes de las 13:00 hora local una llamada sobre un hombre que disparaba contra un automóvil; un minuto después llegaron varias llamadas al 911 que indicaban que esa persona había entrado a la escuela y había empezado a disparar.

Aún no se sabe quién mató al agresor. Según Sheila Miller, portavoz de la Policía de Bend, “pudo haber sido un transeúnte”. Las autoridades tampoco han precisado si lo mató alguien presente en la escuela o un agente. Miller dijo en rueda de prensa que al menos dos personas fueron trasladadas al Centro Médico St. Charles y que entre las víctimas hay niños.

Una fuerte presencia policial se concentró en el colegio, se pidió a los vecinos evitar la zona y la escuela fue puesta en cierre de emergencia.

La policía no ha informado si esos niños heridos son los mismos que fueron llevados al hospital, y no hay datos sobre su estado. Durante la rueda de prensa, Miller afirmó: “Sabemos que hay niños entre las víctimas”.

En ese momento la policía no había precisado el número de víctimas. El superintendente de las escuelas de Bend-La Pine, Steven Cook, dijo en un comunicado que la comunidad está “atónita y desolada por esta tragedia sin sentido”.

Una fuerte presencia policial se concentró en el colegio, se pidió a los vecinos evitar la zona y la escuela fue puesta en cierre de emergencia. Se habilitó un punto de reunificación en la iglesia Journey Church, adonde se pidió acudir a las familias de los estudiantes. Una multitud de padres y vecinos esperó noticias frente al colegio durante la tarde.

La comunidad está “atónita y desolada por esta tragedia sin sentido”, dijo el superintendente de las escuelas de Bend-La Pine.

El director del FBI, Kash Patel, señaló que la oficina local de la agencia estaba en la escena apoyando a la policía local. Según una fuente policial, la ATF y la Policía Estatal de Oregón también participan.