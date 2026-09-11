Tras la reincorporación de varias unidades, UNE estima 2 000 MW de afectación para este viernes

Para el horario pico se pronostica la entrada de la unidad 4 de Energás Jaruco con 30 MW

La Unión Eléctrica informó en su parte diario que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo similar situación durante todo el horario de la madrugada. El nivel máximo de déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2267 MW a las 20:40 horas, superior a lo planificado por fuera de servicio la unidad 3 de CTE Cienfuegos y la unidad 1 de CTE Felton.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 5120 MWh, con 795 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1300 MW, la demanda 2850 MW con 1550 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1400 MW.

Situación de las unidades de generación térmica

La nota advierte que se encuentran en avería la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 520 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 4 de Energás Jaruco con 30 MW.

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1330 MW con una demanda máxima de 3300 MW, para un déficit de 1970 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2000 MW en este horario.

(Con información de la UNE-MINEM)