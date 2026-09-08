Reitera canciller cubano impacto del bloqueo en la generación eléctrica en la isla

Según Bruno Rodríguez, la política de Washington se trata de “un diseño fríamente calculado”, que causa un castigo colectivo a todo el pueblo cubano

Cuba presentará los días 27 y 28 de octubre ante la Asamblea General de Naciones Unidas un informe que sustenta el proyecto de resolución contra el bloqueo.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró este martes que, si Estados Unidos permitiera la entrada de buques tanqueros de combustible a la isla, mejoraría la generación eléctrica en el país.

Cien millones de dólares, monto similar a la pregonada ayuda humanitaria ofrecida por el gobierno de EEUU, equivale sólo al combustible necesario en #Cuba para la generación eléctrica limitada por dos semanas, escribió el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta en X.

Según Rodríguez, la política de Washington se trata de “un diseño fríamente calculado”, que causa un castigo colectivo a todo el pueblo cubano.

En esta línea, añadió que el bloqueo energético y de combustibles impide la importación de fuel y diésel para los grupos electrógenos de la generación distribuida que podría reducir los apagones al mínimo, y de paneles solares y baterías para los nuevos parques fotovoltaicos.

Cuba presentó la víspera el informe sobre los daños que provoca la política de Estados Unidos al país, cuyos montos ascendieron a ocho mil 83 millones 300 mil dólares a precios corrientes, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

En el sector energético, al cierre de mayo de 2026, existían en Cuba alrededor de 1 400 MW de potencia disponible que no genera electricidad por falta de combustible, refirió el informe.

Además, producto del cerco energético, se incrementó el déficit en el servicio eléctrico, con más de 20 horas de interrupción eléctrica como promedio en el sector residencial.

De acuerdo con reportes de la empresa nacional Unión Eléctrica, las restricciones sobre Cuba impidieron ejecutar los mantenimientos parciales, ampliados y capitales en las unidades térmicas del país.