Trece muertos es el saldo del terremoto de magnitud 7,1 en el sur de Japón

El epicentro de este potente sismo se situó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, informó que el número de efectivos militares desplegados en las labores de respuesta ascendió a aproximadamente 4.600.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó este miércoles en una comparecencia desde su despacho en Tokio que el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,1 que golpeó el sur del país el martes se ha elevado a 13.

La mandataria advirtió que la cifra podría aumentar en las próximas horas, ya que persisten personas atrapadas entre los escombros y los equipos de búsqueda trabajan sin interrupción.

“Aún hay personas a la espera de ser rescatadas, por lo que nos enfrentamos a una verdadera carrera contra el tiempo”, declaró Takaichi, quien agregó que se han movilizado “todos los recursos disponibles” para hacer frente a la emergencia.

El sismo, cuyo epicentro se situó a unos diez kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT) del martes. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami que luego fue levantada, aunque advirtió sobre la posibilidad de réplicas en los próximos días.

Uno de los incidentes más graves se produjo en la localidad de Kashima, donde la explosión y el derrumbe de un centro comercial de la cadena Aeon dejó al menos dos muertos y una decena de desaparecidos.

Durante la madrugada del miércoles, ocho personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros, según reportó la cadena NHK.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, informó que el número de efectivos militares movilizados para las tareas de respuesta asciende a unos 4 600, de los cuales 170 están dedicados exclusivamente a las operaciones de rescate en el centro comercial parcialmente colapsado.

Además de las víctimas mortales, el terremoto provocó severos daños materiales en toda la región. Las autoridades reportaron derrumbes de edificios, incendios, cortes en el suministro eléctrico y de agua, así como graves afecciones en la red de carreteras.

La autopista principal de la isla de Kyushu sufrió deformaciones y daños estructurales que obligaron al cierre de tramos completos.

En la ciudad de Yatsushiro, decenas de bomberos y ambulancias se dirigieron a la planta de Nippon Paper Industries, donde nueve personas permanecen atrapadas después de que la chimenea de la fábrica se partiera en dos y se desplomara.

El patrimonio cultural también resultó afectado: el castillo de Kumamoto, uno de los símbolos históricos más emblemáticos del país, sufrió el derrumbe de parte de su muralla, mientras que la puerta del santuario de Yatsushiro, declarado bien de importancia cultural de la prefectura, también quedó dañada.

En medio de la crisis, la primera ministra Takaichi hizo un llamado a la población y al personal de rescate para que extremen las precauciones ante las jornadas de calor intenso que afectan la región, con el fin de evitar golpes de calor que podrían sumar más víctimas a la ya crítica situación.