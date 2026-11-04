Triunfo demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos: 5 victorias insólitas

El arrollador triunfo de los demócratas este martes en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos rompió rachas que llevaban décadas de pie

Foto: Reuters

El Partido Demócrata ganó la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes, además de que obtuvo gobernaciones que eran, en algunos casos, bastiones del Partido Republicano.

Para tomar el control del Senado, el objetivo más difícil de conseguir, los candidatos demócratas debían dar vuelta la voluntad de sus estados, algo que sucedió en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas.

Este es un resumen de los datos que muestran la magnitud del giro en el mapa electoral de Estados Unidos.