Trump cancela la polémica retransmisión de la ejecución de un exmilitar: «Morirá, pero no será transmitido»

Familiares directos de las víctimas asesinadas por el condenado podrán presenciar la ejecución en persona si así lo desean, declaró el presidente estadounidense

Nidal Malik Hasan será ejecutado por un pelotón de fusilamiento.

El exmayor del Ejército de EE.UU., Nidal Malik Hasan, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, pero la ejecución no se transmitirá, anunció este jueves el presidente estadounidense, Donald Trump, descartando así la posibilidad de retransmitirla públicamente, como se había planteado anteriormente.

Según el mandatario, Hasan, a quien calificó de «traidor» y de «hombre muy malo y malvado», asesinó a 13 personas, entre ellas una militar embarazada, e hirió a otras 32 durante un tiroteo perpetrado en la base militar de Fort Hood, en EE.UU., en el 2009.

Trump destacó que el FBI, durante la administración del expresidente Barack Obama, interceptó comunicaciones electrónicas entre Hasan y el clérigo radical yemení-estadounidense Anwar al Awlaki. Sin embargo, tras examinarlas, los investigadores concluyeron que los mensajes no representaban una amenaza, siendo «uno de los principales fallos de inteligencia».