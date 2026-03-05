Trump destituye a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional

El senador Markwayne Mullin, legislador por Oklahoma, asumirá el puesto a partir del 31 de marzo, mientras que a Noem la mandará para el cargo que se inventó, “enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental”

Noem enfrentó dos días de fuertes interrogatorios en el Congreso.

El presidente Donald Trump anunció este jueves en redes sociales la destitución de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, y en su lugar nombró al senador Markwayne Mullin.

El legislador por Oklahoma asumirá el puesto a partir del 31 de marzo, mientras que a Noem la mandará para el cargo que se inventó, “enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental”, dijo en Truth Social.

Al agradecer a la funcionaria saliente -una de sus más fieles aliadas- escribió que “ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!)”.

Trump designó a la exgobernadora de Dakota del Sur para dirigir el DHS al principio de su segunda administración y desde entonces no escamparon las críticas contra ella. Hace semanas se especulaba que tendría los días contados.

Noem enfrentó dos días de fuertes interrogatorios en el Congreso, donde legisladores de ambos partidos emitieron duras críticas a su gestión y hasta le exigieron la renuncia inmediata.

También compareció el martes ante el Senado por primera vez tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes de inmigración. El miércoles los hizo en la Cámara de Representantes.

Asimismo estuvo en el ojo público por su conducta en el cargo, sus expresiones contra los inmigrantes y su rostro se asocia a las agresivas políticas que implementa el actual gobierno contra los migrantes.

Además, ha estado bajo escrutinio por una presunta relación romántica con su asesor principal y sus versiones contradictorias sobre incidentes fatales que involucraron a agentes federales.

Funcionarios actuales y anteriores de Seguridad Nacional cuestionaron en privado cuánto tiempo más permanecería la secretaria en el cargo tras lo que percibieron como una serie de errores, destacaron medios locales.